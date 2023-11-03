هشدار مقام سابق آلمان درباره تبدیل بحران غزه به درگیری جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه سابق آلمان هشدار داد که بحران غزه، خاورمیانه را به آستانه درگیری جهانی می کشاند

«یوشکا فیشر»، وزیر امور خارجه سابق و معاون سابق صدراعظم آلمان گفت، بحران کنونی پیرامون نوار غزه، خاورمیانه را به آستانه یک درگیری جهانی سوق می دهد.

از سوی دیگر، «اسماعیل هنیه» رییس دفتر سیاسی حماس شامگاه امروز در سخنانی تاکید کرد: ما از ملت های عربی و اسلامی و آزادگان جهان می خواهیم که همچنان به نمایش خشم خود علیه صهیونیست‌ها و هم پیمانانش در قبال خون های بر زمین ریخته شده ملت فلسطین ادامه دهند.

وی افزود: قتل عام هایی که از سوی رژیم صهیونیستی انجام می شود بیانگر شرایط بحرانی اشغالگران و نیروهای زمینی آنهاست که در میدان نبرد (نوار غزه) ضرباتی متوالی از سوی مقاومت متحمل می شوند.

هنیه تاکید کرد: دور تازه وحشی گیری صهیونیست ها همزمان با سفر وزیرخارجه آمریکا، بیانگر چراغ سبز واشنگتن و پشتیبانی همه جانبه آنها از جنایات اشغالگران است. از برداران مصری خود می خواهیم که گذرگاه رفح را به طور کامل بازگشایی کنند.

همچنین ارتش صهیونیستی دقایقی پیش با بمباران ورودی مجتمع پزشکی الشفا غزه و کشته و زخمی کردن دهها نفر جنایت جنگی دیگری را مرتکب شد.

دکتر محمد زقوت مدیر کل بیمارستان‌های غزه به شبکه الجزیره گفت که این بمباران مجروحانی را که در حال اعزام به گذرگاه رفح بودند، هدف قرار داده است.

همچنین اشغالگران صهیونیست یک دستگاه آمبولانس حامل این مجروحان را نیز هدف قرار دادند. برخی منابع از انتقال ۶ فلسطینی شهید تا این لحظه به بیمارستان الشفا خبر دادند.

غیر از هزاران بیمار و مجروح، ۷۰ هزار آواره فلسطینی نیز به این بیمارستان و محوطه آن پناه آورده‌اند. هیثم حراره خبرنگار فلسطینی در کشتار هولناک بیمارستان الشفا در غزه به شهادت رسید.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که صلیب سرخ را در جریان حرکت آمبولانس‌های حامل مجروحان در مقابل بیمارستان شفا قرار دادیم اما رژیم صهیونیستی با وجود اینکه آمبولانس‌ها هنوز مقابل بیمارستان بودند، آن‌ها را در چند نوبت هدف قرار دادند.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که اشغالگران اسرائیلی طی ساعات اخیر ۳ بیمارستان شفا، قدس و اندونزی در غزه را بمباران کردند.

منابع فلسطینی همچنین تصاویری از بمباران شدید محوطه‌های بیمارستان قدس در محله تل الهوا در غرب غزه منتشر کردند.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که صلیب سرخ را در جریان حرکت آمبولانس‌های حامل مجروحان در مقابل بیمارستان شفا قرار دادیم اما رژیم صهیونیستی با وجود اینکه آمبولانس‌ها هنوز مقابل بیمارستان بودند، آن‌ها را در چند نوبت هدف قرار دادند.

منابع پزشکی اعلام کردند که در بمباران درب ورودی بیمارستان شفا حداقل ۱۵ نفر شهید و ده‌ها نفر هم مجروح شدند.

مدیر بیمارستان شفا در غزه در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: شماری از مجروحان به شهادت رسیدند، زیرا به سبب اوضاع نابسامان بیمارستان، انباشت مجروحان، ادامه بمباران‌های رژیم صهیونیستی و جلوگیری از ورود سوخت برای بیمارستان‌ها امکان ارایه خدمات به آن‌ها وجود نداشت.

هواپیماهای اسرائیلی همچنین عصر امروز بیمارستان اندونزی غزه را با بمب‌های دودزا بمباران کردند که در پی آن دود وارد محوطه‌های بیمارستان شده است.