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۱۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۳۹

دور جدید جنایات جنگی اسرائیل؛

۳ بیمارستان در غزه طی ساعات اخیر بمباران شد

۳ بیمارستان در غزه طی ساعات اخیر بمباران شد

منابع فلسطینی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در اقدام جنایتکارانه جدید خود طی ساعات اخیر مجروحان و کادر درمانی فلسطینی در سه بیمارستان را هدف حمله قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که اشغالگران اسرائیلی طی ساعات اخیر ۳ بیمارستان شفا، قدس و اندونزی در غزه را بمباران کردند.

منابع فلسطینی همچنین تصاویری از بمباران شدید محوطه‌های بیمارستان قدس در محله تل الهوا در غرب غزه منتشر کردند.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که صلیب سرخ را در جریان حرکت آمبولانس‌های حامل مجروحان در مقابل بیمارستان شفا قرار دادیم اما رژیم صهیونیستی با وجود اینکه آمبولانس‌ها هنوز مقابل بیمارستان بودند، آن‌ها را در چند نوبت هدف قرار دادند.

منابع پزشکی اعلام کردند که در بمباران درب ورودی بیمارستان شفا حداقل ۱۵ نفر شهید و ده‌ها نفر هم مجروح شدند.

مدیر بیمارستان شفا در غزه در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: شماری از مجروحان به شهادت رسیدند، زیرا به سبب اوضاع نابسامان بیمارستان، انباشت مجروحان، ادامه بمباران‌های رژیم صهیونیستی و جلوگیری از ورود سوخت برای بیمارستان‌ها امکان ارائه خدمات به آن‌ها وجود نداشت.

هواپیماهای اسرائیلی همچنین عصر امروز بیمارستان اندونزی غزه را با بمب‌های دودزا بمباران کردند که در پی آن دود وارد محوطه‌های بیمارستان شده است.

کد مطلب 5929296

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