به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رئیس دفتر رسانه ای دولت فلسطین در نوار غزه در ارتباط با دور تازه جنایات جنگی صهیونیست‌ها، عنوان کرد: اشغالگران طی ساعات اخیر بر بمباران بیمارستان‌ها در غزه به ویژه اطراف بیمارستان الشفا متمرکز شده اند.

وی افزود: ارتش رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات خود به طور ویژه سلول‌های خورشیدی و مولدهای تولید برق در غزه را مورد هدف قرار داده است.

رئیس دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در نوار غزه تاکید کرد که صهیونیست‌ها با این اقدامات خود سعی بر ایجاد فجایع انسانی جدید در غزه و تخلیه بیمارستان‌ها دارند.

این در حالی است که سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی در اظهاراتی مدعی شده است که با توجه به استفاده گروه‌های مقاومت فلسطین از بیمارستان الشفا به عنوان پایگاه نظامی، هدف قرار دادن آن از سوی اسرائیل مشروع است.