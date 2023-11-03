ادامه حملات غیرانسانی به غزه/سخنگوی یونیسف: کودکان بهای جنگ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ادامه حملات اشغالگران اسرائیلی به غزه همچنان ادامه دارد. این حملات به طور عمده شامل حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق شرقی خان یونس در جنوب نوار غزه، گلوله‌باران ساحل استان مرکزی غزه توسط قایق‌های جنگی اسرائیلی، حمله توپخانه‌ای سنگین به شهر شیخ زائد در شمال نوار غزه، حمله توپخانه‌ای به اطراف میدان التعلیم و دانشگاه آزاد قدس و محوطه‌های مسجد جامع زائد و خیابان المنشیه در غرب غزه می‌شود.

از سوی دیگر، مبارزان مقاومت وارد درگیری شدیدی با نیروهای اشغالگر اسرائیلی در شرق خان یونس شدند. گفته شده مبارزان مقاومت با صهیونیست‌ها در این منطقه درگیر شده و مانع از پیشروی آن‌ها شدند.

«جیمز الدر»، سخنگوی یونیسف در گفت‌وگو با الجزیره گفته است که تشدید جنگ و درگیری‌ها در غزه بهایش زندگی کودکان است و این مایه تأسف فراوان است. تعداد کودکانی که در غزه قربانی شدند، غیر قابل قبول است و ما خواستار توقف فوری جنگ هستیم.

جرمی کوربن رهبر سابق حزب کارگر انگلیس نیز گفته است که اکنون نیازمند آتش‌بس فوری در غزه هستیم، حملات غیرانسانی و نامعقول و کشتار بی‌هدف انسان‌ها دیگر بس است.

از سوی دیگر، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس شامگاه امروز در سخنانی تاکید کرد: ما از ملت‌های عربی و اسلامی و آزادگان جهان می‌خواهیم که همچنان به نمایش خشم خود علیه صهیونیست‌ها و هم پیمانانش در قبال خون‌های بر زمین ریخته شده ملت فلسطین ادامه دهند.

وی افزود: قتل عام‌هایی که از سوی رژیم صهیونیستی انجام می‌شود بیانگر شرایط بحرانی اشغالگران و نیروهای زمینی آنهاست که در میدان نبرد (نوار غزه) ضرباتی متوالی از سوی مقاومت متحمل می‌شوند.

هنیه تاکید کرد: دور تازه وحشی گیری صهیونیست‌ها همزمان با سفر وزیرخارجه آمریکا، بیانگر چراغ سبز واشنگتن و پشتیبانی همه جانبه آنها از جنایات اشغالگران است. از برداران مصری خود می‌خواهیم که گذرگاه رفح را به طور کامل بازگشایی کنند.

همچنین ارتش صهیونیستی دقایقی پیش با بمباران ورودی مجتمع پزشکی الشفا غزه و کشته و زخمی کردن دهها نفر جنایت جنگی دیگری را مرتکب شد.

دکتر محمد زقوت مدیر کل بیمارستان‌های غزه به شبکه الجزیره گفت که این بمباران مجروحانی را که در حال اعزام به گذرگاه رفح بودند، هدف قرار داده است.

همچنین اشغالگران صهیونیست یک دستگاه آمبولانس حامل این مجروحان را نیز هدف قرار دادند. برخی منابع از انتقال ۶ فلسطینی شهید تا این لحظه به بیمارستان الشفا خبر دادند.

غیر از هزاران بیمار و مجروح، ۷۰ هزار آواره فلسطینی نیز به این بیمارستان و محوطه آن پناه آورده‌اند. هیثم حراره خبرنگار فلسطینی در کشتار هولناک بیمارستان الشفا در غزه به شهادت رسید.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که صلیب سرخ را در جریان حرکت آمبولانس‌های حامل مجروحان در مقابل بیمارستان شفا قرار دادیم اما رژیم صهیونیستی با وجود اینکه آمبولانس‌ها هنوز مقابل بیمارستان بودند، آن‌ها را در چند نوبت هدف قرار دادند.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که اشغالگران اسرائیلی طی ساعات اخیر ۳ بیمارستان شفا، قدس و اندونزی در غزه را بمباران کردند.

منابع فلسطینی همچنین تصاویری از بمباران شدید محوطه‌های بیمارستان قدس در محله تل الهوا در غرب غزه منتشر کردند.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که صلیب سرخ را در جریان حرکت آمبولانس‌های حامل مجروحان در مقابل بیمارستان شفا قرار دادیم اما رژیم صهیونیستی با وجود اینکه آمبولانس‌ها هنوز مقابل بیمارستان بودند، آن‌ها را در چند نوبت هدف قرار دادند.

منابع پزشکی اعلام کردند که در بمباران درب ورودی بیمارستان شفا حداقل ۱۵ نفر شهید و ده‌ها نفر هم مجروح شدند.

مدیر بیمارستان شفا در غزه در گفت‌وگو با الجزیره تاکید کرد: شماری از مجروحان به شهادت رسیدند، زیرا به سبب اوضاع نابسامان بیمارستان، انباشت مجروحان، ادامه بمباران‌های رژیم صهیونیستی و جلوگیری از ورود سوخت برای بیمارستان‌ها امکان ارائه خدمات به آن‌ها وجود نداشت.

هواپیماهای اسرائیلی همچنین عصر امروز بیمارستان اندونزی غزه را با بمب‌های دودزا بمباران کردند که در پی آن دود وارد محوطه‌های بیمارستان شده است.