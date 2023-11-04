آشنایی با شهرهای ساحلی بندرعباس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ف لای تودی به شما کمک می‌کند تا با رزرو بلیط بندرعباس خود را به مرکز هرمزگان برسانید و علاوه‌بر تماشای جاذبه‌های متعدد این شهر زیبا، گذری هم به دیگر مناطق و جزایر ساحلی استان بزنید. به هر شهر و جزیره از استان هرمزگان که سفر کنید شگفتی‌های زیادی برای نمایش در مقابل چشمان شما دارد. از جزیره معروفی مثل قشم گرفته تا مناطق کم‌تر دیده‌شده همچون لارک و خمیر می‌تواند زیبایی‌های طبیعت را به رخ شما بکشد.

جاذبه‌های ساحلی بندرعباس را بشناسید

بدون شک زمانی که بندرعباس را برای مقصد سفر خود انتخاب می‌کنید، امکان ندارد که قدم‌زدن در ساحل و لذت‌بردن از زیبایی‌های این قسمت را از دست بدهید.

همین که بلیط پرواز را از فلای تودی رزرو می‌کنید اولین تصور شما از رفتن به این منطقه جذاب و دیدنی، تماشای شکوه و عظمت دریا است، تعدادی از امکانات تفریحی و جاذبه‌های ساحلی بندرعباس به شرح زیر هستند. البته قبل از هرچیزی توصیه می‌کنیم که قبل از سفر حتماً بلیط برگشت خود یعنی بلیط هواپیما بندرعباس تهران را رزرو کنید، زیرا درشهرهای خنک سال تردد بین این شهرها بسیار بالا است و بلیط‌ها خیلی زود پر می‌شوند.

ساحل نخل ناخدا در بندرعباس

در این پارک ساحلی که با نام دولت هم معروف است، این امکان برای مسافران فراهم می‌شود که با کمپ‌زدن در یکی از آلاچیق‌ها، شب را در کنار دریا بگذرانند تا صدای امواج به یک موسیقی آرامش‌بخش برای آن‌ها تبدیل شود.

اگر دوست دارید گشتی در ساحل بزنید بهتر است به یکی از کابین‌های اجاره دوچرخه بروید تا با رکاب‌زدن در این منطقه از نسیم خنک دریا لذت ببرید.

از امکاناتی که در پارک ساحل ناخدا وجود دارد باید به مواردی همچون کارتینگ، زمین بازی کودکان، محلی برای فوتبال ساحلی و چندین کافی‌شاپ و رستوران اشاره کرد، پس همین حالا از فلای تودی بلیط خود را رزرو کنید تا لحظاتی شیرین را در این منطقه بگذرانید.

پارک ساحلی سورو بندرعباس

یکی دیگر از سواحلی که در این شهر برای گردشگران جذابیت زیادی دارد، پارک سورو است که با وجود درختان نخل، نارگیل و سیکاس منظره بسیار زیبایی را به نمایش می‌گذارد.

از امکاناتی که در این مکان برای افراد فراهم شده باید مواردی مانند قایق‌سواری، پلاژ مخصوص بانوان، محل مناسب برای کمپ، زمین بازی کودکان و خدمات رفاهی را مثال زد.

برای ساکنان تهران که قصد سفر به بندعباس و تماشای این مناطق را دارند، ازآنجایی‌که برخی از ایرلاین‌ها برای پروازهای رفت‌وبرگشت تخفیف قائل می‌شوند بهترین کار این است که بلیط بندر عباس تهران را هم پیش از سفر رزرو کنند.

بازار ماهی‌فروشان در بندر عباس

صیادان بومی این شهر در اسکله ماهی‌فروشان انواع مختلفی از صدف، میگو، خرچنگ و دیگر آبزیان را در ساحل عرضه می‌کنند و اگر دوست دارید در کنار خانواده یا دوستان شب را در ساحل بگذرانید، بهتر است از لذت چشیدن ماهی کبابی غافل نشوید.

علاوه‌بر این، در سواحل معروف و جذاب بندرعباس، می‌توانید از اسکله‌های منطقه هم بازدیدی داشته باشید که بهترین آن‌ها شامل شهید رجایی و کشتی‌رانی شهید حقانی است.

قشم و زیبایی‌های طبیعی در ساحل

کسانی که از فلای تودی بلیط بندرعباس را خریداری می‌کنند، می‌توانند یک سفر دریایی را هم در برنامه خود داشته باشند و با گذر از خلیج فارس از تماشای جاذبه‌های قشم لذت ببرند.

برای اینکه از سمت بندرعباس به قشم برسید، کافی‌است تا یک مسیر حدوداً ۵۰ دقیقه‌ای را از اسکله شهید حقانی تا رسیدن به بزرگ‌ترین جزیره استان هرمزگان طی کنید.

یکی از سواحل شگفت‌انگیز قشم با نام زیتون معروف است که امکانات تفریحی مهیجی مانند پاراگلایدر، جت اسکی، شاتل و قایق بنانا را در اختیار گردشگران قرار می‌دهد اما اگر سکوت و آرامش برای شما اهمیت دارد باید سری به ساحل سوزا بزنید.

ساحل نقره‌ای قشم هم از آن مکان‌های دیدنی به‌شمار می‌رود که درخشش فلس‌ها و کانی‌های مختلف در بین شن‌ها شبیه به ستارگان شب است. دیگر سواحلی که می‌توانید در این جزیره برای بازدید انتخاب کنید شامل جزایر ناز، روستای سلخ، شیب دراز، لافت و مسن هستند.

جزیره هنگام در هرمزگان

اگر از فلای تودی پرواز خود را مستقیم به مقصد قشم انتخاب کرده باشید بهتر است حتماً سری به این منطقه بزنید چراکه تنوع جانوری در جزیره هنگام برای افرادی که به حیات وحش علاقه‌مند باشند بسیار جالب توجه خواهد بود.

بندر خمیر، شهر ملی تالابی

در سفر به هرمزگان یکی دیگر از شهرهای ساحلی که فاصله کمی با مرکز استان دارد، بندر خمیر بوده که به‌دلیل وجود یکی از تالاب‌های معروف ایران به نام خورخوران لقب شهر ملی تالابی را کسب کرده است.

جنگل‌های حرا از زیبایی‌های طبیعی این شهر ساحلی است که می‌توانید در زمان سفر به بندر خمیر گشتی در دریا بزنید و شگفتی‌های درختان این منطقه را از نزدیک تماشا کنید.

جزیره مردو پوشیده از درختان مانگرو است که جالب‌ترین قسمت حضور در این منطقه امکان اقامت در کلبه‌های سنتی صیادان خواهد بود که می‌تواند به شما تجربه یک سفر رویایی را هدیه دهد.

جزیره لارک، منطقه کم‌تر شناخته‌شده

هرچند تعدادی از جزایر هرمزگان در بین گردشگران داخلی و خارجی شهرت دارند اما نمی‌توان از جاذبه‌های زیبا و منحصربه‌فرد در دیگر مناطق مانند لارک نیز چشم‌پوشی کرد.

فاصله کمی بین بندرعباس تا لارک وجود دارد و به‌راحتی این امکان برای شما فراهم می‌شود تا از مناطق دیدنی این جزیره دیدن کنید؛ سواحل بکر و دست‌نخورده از بهترین جاذبه‌های این منطقه به‌شمار می‌رود.

اگر شب را در لارک بگذرانید با تجمع پلانکتون‌ها در ساحل، مسیری آبی‌رنگ را می‌بینید که از جاذبه‌های خارق‌العاده این منطقه است البته این منظره شگفت‌انگیز در مواقعی خاصی از سال دیده می‌شود.

دیدن موجودات دریایی مختلفی مانند شقایق دریایی، ماهی‌های آکواریومی و مرجان‌ها در ساحل این منطقه یکی از بخش‌های جذاب لارک محسوب می‌شود که برای بسیاری از افراد جالب توجه خواهد بود.

درصورتی‌که می‌خواهید هر بخش از هرمزگان را با وجود تمامی زیبایی‌هایش ببینید، بهتر است سری به وبسایت فلای تودی بزنید تا ارزان‌ترین بلیط‌ها به مقصد بندرعباس و برخی از جزایر گردشگری استان پیدا کنید.

جمع‌بندی

هرمزگان از استان‌های دوست‌داشتنی جنوب کشور است که می‌توانید به کمک فلای تودی، بلیط پرواز و رزرو هتل را در بندرعباس یا تعدادی از جزایر معروف این منطقه به‌راحتی انجام دهید.

علاوه‌بر بندرعباس، تعدادی از شهرهای ساحلی و زیبای استان هرمزگان که بسیاری از گردشگران در زمان حضور در این منطقه دوست دارند تا سری به آن‌ها بزنند شامل قشم، لارک، خمیر و هنگام است.

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