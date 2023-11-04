شرمندگی تاریخ در برابر وقایع غزه/روزی برای جوانان مقاوم فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیلی صبح شنبه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در بیرجند اظهار کرد: خداوند را شاکرم که در روز ۱۳ آبان در جمع مردم انقلابی خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند هستم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه ۱۳ آبان یکی از ایام الله ها بعد از انقلاب اسلامی است، بیان کرد: سه اتفاق مهم تاریخی در این روز به ثبت رسیده است که واقعه اول دستگیری امام (ره) توسط رژیم پهلوی است چرا که امام نسبت به کاپیتولاسیون و لگدمال شدن استقلال ایران اعتراض داشتند.

مبارزه همزمان امام (ره) با استبداد داخلی و استعمار خارجی

اسماعیلی با بیان اینکه امام (ره) از همان ابتدا در کنار مبارزه با استبداد داخلی نسبت به استکبار خارجی نیز اعتراض و مبارزه داشتند، افزود: اتفاق دوم تاریخی در سیزدهم آبان شهادت تعدادی از دانش آموزان توسط عوامل خود فروخته پهلوی در سال ۵۷ است.

وی ادامه داد: هر چند فاصله ۴۵ ساله بین دانش آموزان آن سال ها و این روزها وجود دارد ولی آرمان ها نسل به نسل منتقل شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در اتفاق سوم نیز دانشجویان پیرو خط امام (ه) با نگاهی به تاریخ مبارزات ملت های آزادی خواه و مشاهده اینکه هر کجا سفارت آمریکا وجود دارد برای ملل متحد نقشه کشیده می شود، سفارت آمریکا را تسخیر کردند.

بر سر آرمان مبارزه با آمریکا استاده ایم

اسماعیلی اظهارکرد: این روزها اگر همچنان بر سر آرمان مبارزه با استکبار آمریکا ایستاده ایم ثمره کار شجاعانه آن دانشجویان است.

وی بیان کرد: آن روزها تردیدهایی مطرح می شد که چرا با یک ابر قدرت خود را درگیر می کنید ولی این روزها بسیاری از ملت ها و مردم جهان نسبت به جنایت های آمریکا واقف هستند.

اسماعیلی گفت: آنچه این روزها در غزه رخ می دهد تاریخ را شرمنده کرده و یک رژیم جنایتکار به همه هستی و آرمان ها و وطن یک مردم هجوم برده، در یک بیمارستان نزدیک به هزار کودک و زن و انسان بیگناه را کشتند و به مراکز درمانی نیز رحم نمی کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مدعیان حقوق بشر که برای یک موضوع کوچک به خط می شوند این روزها کجا هستند، گفت: آنچه این روزها در غزه رخ می دهد و شهادت ۱۰ هزار نفر مصداق واقعی نسل کشی است.

در کنار هر شهید یک مبارز مقاوم ایستاده است

اسماعیلی با تأکید بر اینکه در کنار هر شهید غزه یک مبارزه مقاوم ایستاده است، اظهار کرد: این خاصیت شهید است که بیداری و حماسه های بزرگتر را به وجود می آورد.

وی با بیان اینکه حماسه ۱۵ مهر و عملیات طوفان الاقصی یک اتفاق بزرگ بود، یادآور شد: مردم فلسطین حدود ۸۰ سال است که با رژیم صهیونیستی مبارزه می کنند و این مبارزه از همان زمان مهاجرت صهیونیست ها به فلسطین آغاز شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: در دوره ای در یک جنگ بین رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اسلامی و عربی در یک جنگ ۶ روزه، کشورهای عربی شکست خوردند وبلندی های جولان و …به اشغال رژیم صهیونیستی درآمد.

انقلاب به آرمان آزادی قدس روحی دیگر دمید

اسماعیلی گفت: اما بعد از انقلاب اسلامی آرمان آزادی قدس روحی دیگر گرفت و فرزندان مقاومت وارد میدان مبارزه شدند و انتفاضه سنگ این روزها تبدیل به مقابله و مبارزه با صهیونیست اشغالگر شده است.

وی با بیان اینکه دشمن صهیونیستی نفس های آخر خود را می کشد، یادآور شد: حامیان رژیم اشغالگر قدس به زودی مرگ این جانیان را خواهند دید و ما آزادی فلسطین را به جشن خواهیم گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: ما در شورای فرهنگ عمومی روز ۱۵ مهر (روز عملیات طوفان الاقصی) را روز حماسه جوانان فلسطینی و روز ۲۵ مهر (روز بمباران بیمارستان) را به یاد کودکان فلسطینی و نسل کشی آنان نام گذاری کرده ایم.

اسماعیلی گفت: ما روز نابودی اسرائیل را نزدیک می بینیم و ان شاء الله به زودی در قدس نماز خواهیم خواند.