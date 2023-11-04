تلاش رژیم صهیونیستی برای تقسیم غزه به دو بخش شمال و جنوب

خبرگزاری مهر، روابط بین الملل: ارتش رژیم صهیونیستی پس از بمباران گسترده مناطق شمالی نوار غزه و تکمیل حلقه محاصره این منطقه، حال به دنبال نفوذ و استقرار نیروهای زمینی در سرزمین‌های فلسطینی و تشدید نبرد «خیابان به خیابان» و «تن به تن» با نیروهای گردان عزدالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری تا پایان روز بیست‌وهشتم نبرد، صهیونیست‌ها به انداز دو بمب اتم در این منطقه کوچک انواع موشک و راکت را شلیک کردند تا از این طریق زمینه برای آغاز عملیات زمینی را فراهم کنند.

از روز پنج‌شنبه نیروهای زمینی، زرهی، دریایی اسرائیل با پشتیبانی مستشاری- اطلاعاتی آمریکا تهاجم به باریکه غزه را گسترش دادند. به گزارش تایمز اسرائیل تا صبح روز جمعه سوم نوامبر ۲۰۲۳ در جریان نبرد زمینی میان نیروهای رژیم صهیونیستی و حماس ۲۳ نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدند. وجود تله‌های انفجاری، تونل‌های زیرزمینی و استفاده نیروهای مقاومت از موشک‌های ضدتانک برای متوقف کردن تانک‌ها و ماشین‌های زرهی سبب افزایش تعداد تلفات ارتش اسرائیل در جریان عملیات زمینی شده است. با وجود مقاومت نیروهای حماس در مرزهای شمالی و شرق نوار غزه اما رژیم صهیونیستی از طریق تهاجم همه‌جانبه در برخی مناطق نفوذ کرده و ۱۱ هزار نقطه را در مورد حمله قرار داده است. برهمین‌اساس در ادامه این گزارش به بررسی آخرین تحولات میدانی پیرامون تجاوز زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه خواهیم پرداخت.

با آغاز حمله زمینی صهیونیست‌ها به غزه، رژیم صهیونیستی در توافق با شرکت‌های بزرگ فناوری مانند «گوگل» و «متا» خواستار توقف ارائه خدمات این کمپانی‌ها در محدوده باریکه غزه شد. به نظر می‌رسد نیروهای ارتش اسرائیل نگران کمین‌های زمینی نیروهای حماس هستند؛ به همین دلیل از شرکت‌های ارائه دهنده نقشه و عکس‌های آنلاین خواستند تا در جریان عملیات زمینی صهیونیست‌ها در باریکه غزه از دادن اطلاعات دقیق و به‌روز در این منطقه خودداری کنند. تل‌آویو در حالی خواستار عدم ارائه نقشه‌های ماهواره‌ای از سوی بازیگران بزرگ حوزه فناوری شده است که طی یک ماه اخیر آمریکا به همراه تروئیکای اروپایی ساختارها و نیروهای اطلاعاتی خود را در اختیار دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی قرار دادند.

به گزاری «دیلی میل» تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده حاکی از تشدید عملیات نیروهای صهیونیست در نوار غزه علیه اهداف نظامی و زیرساخت‌های شهری است. منابع اسرائیلی مدعی‌اند تانک‌های این رژیم توانستند جاده اصلی که شمال غزه را به مناطق جنوبی متصل می‌کند، مسدود نمایند. همچنین ارتش رژیم صهیونیستی با حرکت عرضی در شرق نوار غزه به دنبال تقسیم این منطقه ۱۴۰ مایلی به دو بخش «شمالی» و «جنوبی» است. از نخستین روزهای جنگ صهیونیست‌ها سعی کردند تا از طریق انتشار اعلامیه‌های حقیقی- مجازی ساکنان شمال غزه را مجبور به کوچ اجباری به سمت مناطق جنوبی کنند. برخی کارشناسان معتقدند دولت نتانیاهو با دنبال کردن این سیاست به دنبال از بین بردن امکان زندگی در غزه و هدایت فلسطینی‌ها به سمت گذرگاه رفح و مصر است. این سیاست در حالی از سوی تل‌آویو دنبال می‌شود که عبدالفتاح السیسی و مقامات امنیتی مصر بارها نسبت به اجرایی شدن این ایده هشدار داده و حتی رژیم صهیونیستی را تهدید به جنگ کردند.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی «مؤسسه مطالعات جنگ» نیروهای ارتش اسرائیل از سه مسیر اصلی به دنبال پیش‌روی در نوار غزه هستند. «شمال شرقی»، «شمال غربی» و «جنوب» غزه سه مسیری است که نیروهای اسرائیلی برای نفوذ به غزه و تقسیم آن انتخاب کردند. در مسیرهای شمالی صهیونیست‌ها به عمق ۴ مایلی غزه نفوذ کردند. این ادعا از طریق مزارع نابود شده، حضور تانک‌ها در زمینی‌ها شنی، ساختمان‌های آسیب دیده و تخریب شده مورد تأیید قرار گرفته است. در مسیر شمال غربی نیروهای صهیونیست قریب به ۳ مایل در امتداد سواحل مدیترانه حرکت کرده و به نزدیکی اردوگاه‌های آوارگان در «جبالیا» و «شاطی» رسیدند. روز پنج‌شنبه دوم نوامبر جنگندها و واحدهای توپخانه ارتش اسرائیل بیش از سه بار اردوگاه جبالیا را هدف قرار دادند که در جریان این حمله بی‌سابقه بیش از ۴۰۰ غیرنظامی به شهادت رسیدند. در میان کشته شدگان نام ۷ اسیر غیرنظامی اسرائیل دیده می‌شود.

بهره سخن

هم‌اکنون ارتش رژیم صهیونیستی با نفوذ ۴ مایلی در مناطق شمالی و ۲ مایلی در منطقه شرقی (تا صبح روز جمعه سوم نوامبر) به دنبال تقسیم باریکه غزه به دو بخش شمالی و جنوبی است تا از این طریق زمینه برای توسعه عملیات زمینی، ضربه به زیرساخت‌ها حماس و در نهایت کوچ اجباری فلسطینی‌ها به سمت مصر را فراهم کند. برخی تحلیل‌گران معتقدند اجازه پیشروی به نیروهای صهیونیست، تاکتیک نظامی از سوی نیروهای حماس برای استفاده از اصل «غافل‌گیری» و وارد کردن تلفات سنگین به نظامیان اسرائیل در عمق خاک نوار غزه است. البته تحقق این راهبرد به افزایش فشارها از سوی جامعه جهانی، قدرت بازدارندگی محور مقاومت در جبهه‌های لبنان-یمن و میزان ابستادگی حماس و جهاد اسلامی در غزه بستگی دارد. به عبارت دیگر شرط تحقق اهداف صهیونیست‌ها در باریکه غزه گسترش دامنه جنگ در سرزمین‌های اشغالی (به‌ویژه جبهه شمالی و کرانه باختری) و در عین حال فعالیت بازیگران میانجی برای رسیدن به نقطه آتش‌بس، عقب‌نشینی ارتش رژیم و تبادل زندانیان است.