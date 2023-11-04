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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۱۷

ظرفیت ۱۳۰ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم

ظرفیت ۱۳۰ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش ظرفیت تولید سالانه صنعت پتروشیمی به حدود ۱۳۰ میلیون تن تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرتضی شاه میرزایی روز جمعه (۱۲ آبان‌ماه) در آئین آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی بیجار اظهار کرد: با تلاش‌های متخصصانی که دل در گرو سربلندی کشور دارند، پتروشیمی و صنایع نفت و گاز پیشرفت‌های ویژه‌ای حاصل شده و در جایگاه مناسبی قرار دارد.

وی افزود: کل تولید صنعت پتروشیمی کشور در طلوع انقلاب اسلامی حدود ۱.۵ میلیون تن بود که امروز ظرفیت نصب‌شده این صنعت سالانه ۹۲ میلیون تن است و این قدرت جمهوری اسلامی و ظرفیت ملت ایران را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه پیشرفت‌ها در صنعت پتروشیمی نشان‌دهنده قدرت جمهوری اسلامی است، گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های فشرده انجام‌شده، ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران در برنامه هفتم توسعه سالانه نزدیک به ۱۳۰ میلیون تن و در برنامه هشتم توسعه ۱۸۰ میلیون تن خواهد بود.

شاه میرزایی با اشاره به تحریم‌های مختلف در تمامی حوزه‌ها ادامه داد: دشمن تلاش کرد ما قوی و بزرگ نشویم، اما با تلاش مردم و مسئولان، این امر میسر نشد و این طرح که امروز شاهد اجرای عملیات عمرانی آن هستیم، زنجیره‌های بعدی این صنعت را در استان کردستان به‌دنبال خواهد داشت.

وی اظهار کرد: ۷۲ مجتمع پتروشیمی در ایران وجود دارد و سالانه ۱۶ میلیارد دلار از این صنعت صادرات داریم و بالغ بر ۱۱۰ طرح پتروشیمی در نقاط مختلف کشور در حال آماده‌سازی و اجراست.

گفتنی است مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جریان سفر به استان کردستان، ظهر روز جمعه (۱۲ آبان‌ماه) در آئین سیاسی عبادی نماز جمعه شهر بیجار حضور یافت و در سخنانی به تشریح دستاوردهای این صنعت پرداخت.

کد مطلب 5929925

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