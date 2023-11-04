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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۲۹

حزب الله با موشک برکان نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد

حزب الله با موشک برکان نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد

منابع عبری اعلام کردند که رزمندگان حزب الله لبنان برای اولین بار با موشک برکان، مرکز نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع عبری اعلام کردند که رزمندگان حزب الله لبنان برای اولین بار با موشک برکان، مرکز نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند.

همچنین رزمندگان حزب الله لبنان مرکز نظامی العباد رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند.

اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان اعلام کرد: رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت یک بعد از ظهر امروز به وقت محلی، مرکز العباد را با موشک و سلاح مناسب هدف قرار داده و بخشی از تجهیزات آنرا منهدم کردند.

حزب الله در بیانیه ای دیگر اعلام کرد: با پنج موشک مراکز اسرائیلی را در نزدیکی مرز لبنان هدف قرار دادیم.

همچنین حزب الله لبنان همچنین از شهادت یوسف محمد صبرا از رزمندگان حزب الله، در راه قدس خبر داد.

حزب الله با موشک برکان نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد

کد مطلب 5930126

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    نظرات

    • طاهر عبداللهی نژاد IR ۰۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      شبکه‌های ماهواره‌ای اسرائیل راهدف قراردهیدتا نتونن ارتباط برقرارکنن همه آنتن‌ها ومخابرات رابمب باران کنید

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