تخلیه و بارگیری ۱۰ هزار کانتینر یک شناور در بندرعباس پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد با اشاره به پایان عملیات پهلودهی این شناور که در کمترین زمان ممکن در بندر شهید رجایی انجام شد، افزود: با پهلودهی این شناور یک میلیون و ۱۰۵ هزار و ۷۷۸ TEU کانتینر در هفت‌ماهه امسال در این بندر تخلیه ‌وبارگیری شده است.

وی، تعداد کانتینرهای تخلیه شده را سه هزار و ۳۸۸ کانتینر و تعداد کانیتنرهای بارگیری شده را ۲ هزار و ۶۰۸ کانتینر اعلام کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه نرم استاندارد این شناور ۸۴.۵۰ باکس کانتینر در ساعت بوده است، گفت: کارکنان عملیات یکی از شرکت‌های خدمات کانتینری موفق به کسب نرم ۱۳۳ هزار و ۹۶ باکس کانتینر در ساعت بر روی این شناور شدند.

عباس‌نژاد در ادامه با بیان اینکه بندر شهیدرجایی از ابتدا به منظور پهلودهی کشتی‌های کانتینری بزرگ طراحی شده بود، ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌ها، ترمینال۲ این بندر تنها برای پهلودهی کشتی‌هایی با ظرفیت بیش از ۵۰۰ TEU و شناورهای حامل کانتینرهای ترانشیپی اختصاص داشته و باتوجه به تجهیزات تخصصی موجود در اسکله‌های این ترمینال، پذیرش شناورهای زیر ۱۰۰ متر انجام نمی‌شود.

به گفته مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی؛ استفاده از تجهیزات و گنتری‌کرین‌های بزرگ برای شناورهای کوچک مخاطره ایمنی به همراه دارد و این موضوع تاکنون منجر به بروز سانحه برای چندین شناور در بنادر مختلف شده است، بنابراین علت ممنوعیت پذیرش شناورهای کوچک در ترمینال شماره ۲ جلوگیری از تکرار بروز سوانح برای شناورهای کوچک است.

عباس‌نژاد، استفاده از کشتی‌های بالای ۵۰۰ TEU برای صاحبان کالا و یا پهلوگیری شناورهای کوچک در سایر بنادر مانند بندر بوشهر را برخی از راهکارهای جلوگیری از ماندن در صف انتظار برای شناورهای زیر ۱۰۰ متر عنوان کرد و یادآور شد: اگر کانتینرها به جای شناورهای زیر ۱۰۰ متر حداقل با شناورهای با ظرفیت بیش از ۵۰۰ تی ای یو حمل شود، نه تنها در ترمینال شماره ۲ پهلودهی می‌شوند، بلکه سرعت تخلیه و بارگیری نیز افزایش می‌یابد، زیرا تعداد گنتری‌کرین‌های این محوطه بیشتر است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان معتقد است که تجهیزات موجود در ترمینال‌های کانتینری بندر شهید رجایی و همچنین کشتی‌های بزرگ به اندازه لازم وجود دارد و این در حالی است که فعالان شرکت‌های کشتیرانی کمبود و یا خرابی تجهیزات را یکی از علل اصلی تاخیرها عنوان می‌کنند.

وی اضافه کرد: صاحبان کالا نباید انتظار داشته باشند که برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود تنها از شناورهای کوچک برای حمل استفاده کرده و یک بندر علاوه بر ریسک بالا، کشتی‌های ظرفیت بالای خود را معطل کند و برای سرعت‌دهی در عملیات تخلیه و بارگیری در این شناورها را در اولویت پهلودهی بگذارد، زیرا با این کار سرعت عملیات اسکله‌های بزرگ تا حد زیادی اُفت می‌کند؛ بنابراین این امر به لحاظ ایمنی خطرزا و به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به‌صرفه نیست.

TEU (هر تی ای یو معادل یک کانتینر ۲۰ فوت) را شامل می‌شود. TEU (واحد شمارش کانتینر) یک واحد غیرمستقیم از ظرفیت بار است که اغلب برای توصیف ظرفیت کشتی کانتینری و پایانه‌های کانتینر استفاده می‌شود.