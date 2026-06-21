پهلوگیری نخستین کشتی کانتینربر در بندرشهید رجایی پس از محاصره دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس نژاد اظهار کرد: یک فروند کشتی کانتینربر با ظرفیت شش هزار و ۵۰۰ تن ساعت ۳ بامداد امروز یکشنبه ۳۱ خرداد در بندرشهید رجایی پهلو گرفت.

عباس نژاد افزود: این نخستین پهلوگیری کشتی کانتینری در بندر شهیدرجایی پس از محاصره دریایی دشمن آمریکایی علیه کشورمان در جنگ تحمیلی سوم است.

وی گفت: محموله کشتی کانتینربر که امروز وارد بندر شهید رجایی شده است، انواع کالاهای وارداتی ثبت سفارش شده است.

عباس نژاد افزود: این کشتی دوهزار و ۹۸۰ کانتینر را تخلیه می‌کند و تا پایان هفته بیش از سه هزار و ۱۰۰ کانتینر از کالاهای صادراتی را بارگیری می‌کند.