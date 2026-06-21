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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

پهلوگیری نخستین کشتی کانتینربر در بندرشهید رجایی پس از محاصره دریایی

پهلوگیری نخستین کشتی کانتینربر در بندرشهید رجایی پس از محاصره دریایی

بندرعباس- مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: یک فروند کشتی کانتینربر با محموله انواع کالاهای وارداتی امروز در بندر شهید رجایی پهلو گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس نژاد اظهار کرد: یک فروند کشتی کانتینربر با ظرفیت شش هزار و ۵۰۰ تن  ساعت ۳ بامداد امروز یکشنبه ۳۱ خرداد در بندرشهید رجایی پهلو گرفت.

عباس نژاد افزود: این نخستین پهلوگیری کشتی کانتینری در بندر شهیدرجایی پس از محاصره دریایی دشمن آمریکایی علیه کشورمان در جنگ تحمیلی سوم است.

وی گفت: محموله کشتی کانتینربر که امروز وارد بندر شهید رجایی شده است، انواع کالاهای وارداتی ثبت سفارش شده است.

عباس نژاد افزود: این کشتی دوهزار و ۹۸۰ کانتینر را تخلیه می‌کند و تا پایان هفته بیش از سه هزار و ۱۰۰ کانتینر از کالاهای صادراتی را بارگیری می‌کند.

کد مطلب 6866661

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