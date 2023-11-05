سه هفته تجمع جوانان عراقی در مرز اردن!

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع جوانان عراقی در نقطه صفر مرزی از سه هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.



افرادی که به منطقه مرزی طریبیل بیایند، در دو طرف جاده مرزی عراق _ اردن چادرهایی را می‌بینند که یادآور موکب‌های پذیرایی از زوار پیاده روی اربعین هستند و تعداد زیادی از جوانان عراقی را در خود جا داده اند.



برنامه روزانه این تجمع غیرنظامی که بیش از ۲۱ روز ادامه پیدا کرده، سخنرانی بزرگان قبیله‌ها، پخش سرودهای حماسی و انقلابی و سر دادن شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی است.





با توجه به این که بین دولت‌های عربی، اردن بیشترین همکاری و همراهی با رژیم صهیونیستی را داشته، جوانان عراقی با برگزاری این تجمع، این هدف را دنبال می‌کنند که دولت اردن همکاری خود با اسرائیل را کاهش داده و نفتی را که از عراق به این کشور صادر می‌شود، به اسرائیل نفرستد. طی چند روز گذشته نیز یک محموله سوخت که در قالب تانکری بزرگ از عراق به اردن می‌رفت، برای مدتی در این نقطه متوقف شد.



این اقدامات و مطالبه عمومی مردم اردن در اخراج سفیر رژیم صهیونیستی باعث شد پارلمان این کشور با اکثریت آرا رأی به اخراج سفیر اسرائیل بدهد. البته سفیر اسرائیل از سفارت این کشور در اردن بیرون آمده اما همچنان در خاک اردن حضور داشته و در یک هتل مستقر است. همچنین در پی این اتفاقات، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیروز وارد اردن شد.



جوانان عراقی اعلام کرده اند تا پایان جنگ و جنایت اسرائیل در غزه، در منطقه طریبیل حضور خواهند داشت.



برنامه ویژه جوانان عراقی در مرز اردن، دیروز شنبه ۱۳ آبان پس از نماز جماعت ظهر و عصر، از ساعت ۱۵ شروع شد و تا ساعت ۲۰ ادامه داشت. در ابتدای این برنامه ضمن تلاوت سوره اسرا از قرآن مجید، سرودخوانی و شعارهای ضد استکباری، بزرگان قبایل جابری، ظالمی، جنابی از شیعه و سنی سخنرانی کردند. جوانان عراقی نیز ضمن حمل پرچم‌های فلسطین و دادن شعار، سربندهای کتائب قسام را به سر بستند.

نیروهای پلیس امنیت عراق نیز طی روزهای گذشته مقابل دروازه مرزی ایستاده و نظاره گر برنامه‌های روزانه و شبانه جوانان عراقی هستند.

بخش اول برنامه ساعت ۱۸ به پایان رسید و سپس با تاریک شدن هوا، مراسم مشعل گردانی آغاز شد که به دلیل شور و حال و احساسات شدید ضد اسرائیلی عراقی‌ها، تعدادی از آنها به سمت دروازه مرزی حرکت کردند و ضمن سردادن شعارهایی در حمایت از سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، قصد عبور از مرز را داشتند. اما مسؤولان تجمع از آنها خواستند به مسالمت آمیز بودن تجمع وفادار باشند. به این ترتیب شعارهای ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی سر داده شد. این میان برخی از حاضران گفتند این جوانان فقط مشعل دارند، اما اگر سلاح داشتند و سیدحسن هم حرف جهاد و سر دادن جنگ را در سخنرانی روز جمعه خود مطرح کرده بود الان در راه مرز اردن با فلسطین اشغالی بودند.



در روزهای گذشته اتوبوس‌های مختلفی از هیأت‌های مذهبی و رسانه‌ای از جوانان عراقی راهی منطقه طریبیل شده و در این تجمع مسالمت آمیز حاضرند که بیش از سه هفته ادامه یافته است.