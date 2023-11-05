  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۸

مهر گزارش می دهد؛

سه هفته تجمع جوانان عراقی در مرز اردن!

سه هفته تجمع جوانان عراقی در مرز اردن!

با تاریک شدن هوا، مراسم مشعل گردانی آغاز شد که به دلیل شور و حال و احساس شدید ضد اسراییلی عراقی ها، تعدادی از آن ها به سمت دروازه مرزی حرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع جوانان عراقی در نقطه صفر مرزی از سه هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

افرادی که به منطقه مرزی طریبیل بیایند، در دو طرف جاده مرزی عراق _ اردن چادرهایی را می‌بینند که یادآور موکب‌های پذیرایی از زوار پیاده روی اربعین هستند و تعداد زیادی از جوانان عراقی را در خود جا داده اند.

برنامه روزانه این تجمع غیرنظامی که بیش از ۲۱ روز ادامه پیدا کرده، سخنرانی بزرگان قبیله‌ها، پخش سرودهای حماسی و انقلابی و سر دادن شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی است.

تجمع جوانان عراقی در مرز اردن بیش از سه هفته است ادامه دارد

با توجه به این که بین دولت‌های عربی، اردن بیشترین همکاری و همراهی با رژیم صهیونیستی را داشته، جوانان عراقی با برگزاری این تجمع، این هدف را دنبال می‌کنند که دولت اردن همکاری خود با اسرائیل را کاهش داده و نفتی را که از عراق به این کشور صادر می‌شود، به اسرائیل نفرستد. طی چند روز گذشته نیز یک محموله سوخت که در قالب تانکری بزرگ از عراق به اردن می‌رفت، برای مدتی در این نقطه متوقف شد.

این اقدامات و مطالبه عمومی مردم اردن در اخراج سفیر رژیم صهیونیستی باعث شد پارلمان این کشور با اکثریت آرا رأی به اخراج سفیر اسرائیل بدهد. البته سفیر اسرائیل از سفارت این کشور در اردن بیرون آمده اما همچنان در خاک اردن حضور داشته و در یک هتل مستقر است. همچنین در پی این اتفاقات، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیروز وارد اردن شد.

جوانان عراقی اعلام کرده اند تا پایان جنگ و جنایت اسرائیل در غزه، در منطقه طریبیل حضور خواهند داشت.

برنامه ویژه جوانان عراقی در مرز اردن، دیروز شنبه ۱۳ آبان پس از نماز جماعت ظهر و عصر، از ساعت ۱۵ شروع شد و تا ساعت ۲۰ ادامه داشت. در ابتدای این برنامه ضمن تلاوت سوره اسرا از قرآن مجید، سرودخوانی و شعارهای ضد استکباری، بزرگان قبایل جابری، ظالمی، جنابی از شیعه و سنی سخنرانی کردند. جوانان عراقی نیز ضمن حمل پرچم‌های فلسطین و دادن شعار، سربندهای کتائب قسام را به سر بستند.

نیروهای پلیس امنیت عراق نیز طی روزهای گذشته مقابل دروازه مرزی ایستاده و نظاره گر برنامه‌های روزانه و شبانه جوانان عراقی هستند.

تجمع جوانان عراقی در مرز اردن بیش از سه هفته است ادامه دارد

بخش اول برنامه ساعت ۱۸ به پایان رسید و سپس با تاریک شدن هوا، مراسم مشعل گردانی آغاز شد که به دلیل شور و حال و احساسات شدید ضد اسرائیلی عراقی‌ها، تعدادی از آنها به سمت دروازه مرزی حرکت کردند و ضمن سردادن شعارهایی در حمایت از سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، قصد عبور از مرز را داشتند. اما مسؤولان تجمع از آنها خواستند به مسالمت آمیز بودن تجمع وفادار باشند. به این ترتیب شعارهای ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی سر داده شد. این میان برخی از حاضران گفتند این جوانان فقط مشعل دارند، اما اگر سلاح داشتند و سیدحسن هم حرف جهاد و سر دادن جنگ را در سخنرانی روز جمعه خود مطرح کرده بود الان در راه مرز اردن با فلسطین اشغالی بودند.

در روزهای گذشته اتوبوس‌های مختلفی از هیأت‌های مذهبی و رسانه‌ای از جوانان عراقی راهی منطقه طریبیل شده و در این تجمع مسالمت آمیز حاضرند که بیش از سه هفته ادامه یافته است.

کد خبر 5930438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      21 11
      پاسخ
      تجمع کردن کاری بسیار بزرگی است. عراق و اردن کشورهای مسلمانی هستند ونباید اجازه دهند منابع.نفت.گاز .سرمایه های ملی ،مجانی تواسط مزدوران مهاجر صهیونیستی و ارازل و اوباش کشورهای اروپایی و آمریکایی غارت شود. این جوانان نمی گذارند که مورد ظلم وستم قرار گیرند. هرچه زودتر قصه فلسطین باید ختم و بخیر شود. ان
    • IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      24 11
      پاسخ
      الان وقت شعاردادن نیست وقت اقدام عملیه توان خودتونو درراه شعار مصرف نکنید
    • ایرانی IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      9 16
      پاسخ
      این طرز لباس پوشیدن و نحو رفتن این افراد و مشابه این افراد شو بوده و هیچ شباهتی به یک فرد جنگنده ندارند !!!!
      • IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
        2 0
        چه ربطی به نحوه رفتن و پوشیدن داره؟
    • M IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      13 9
      پاسخ
      بودن آنها در مرز هیچ فایده ای ندارد، اردن پاچه خوار آمریکا است مثل سعودی و مصر درخدمت آمریکا و انگلیس میباشد این سه هیچ مردانه گی و غیرتی در وجود شان نیست اگر جنگ بزرگ بشود صددرصد این سه کشور جبهه ی ضد مقاومت تشکیل وبا آمریکا و اسرائیل یک جا ضد مقاومت میشوند ،
    • IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      12 19
      پاسخ
      الان وقت کشتن مردم بیگناه هردو کشور فلسطین و اسراییل نیست این جنگ مردم و کودکان را از بین میبرد و خشم خدا را افزایش میدهد از خشم خدا بترسید
      • آشنا IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
        2 1
        سال‌هاست که کودکان و زنان و مردان فلسطین کشته می‌شوند و هیچ اتفاقی نیفتاده 383
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      25 16
      پاسخ
      مردم و جوانان عراق باید در فرودگاه تجمع کنند تا اجازه پیاده شدن به آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه در فروگاه بغداد ندهن چون آمریکا شریک و عامل اصلی کشتار کودکان و زنان و غیر نظامیان هستش .ای مردم غیور و دلاور و شجاع عراق اجازه ورود قاتلان کودکان غزه به عراق را ندهید چه از آمریکا چه از اروپا
    • IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      8 8
      پاسخ
      اسرائیل می‌کشه اینا ثوره ثوره حته ناس میخونند وباشمشیر می‌رقصند الآن بايد اسلحه دستتون باشه وبزنی نه اینکه فقط نگاه کنی ثوره ثوره بخونی
    • محمد مددی IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      16 4
      پاسخ
      باتجمع و شعار خشک و خالی نتمی توان کاری پیش برد باید دل به دریا زد ونهنگ خونخوار را کشت پیروزی مسلمانان به جزئ شهادت بدست نمی اید
    • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      56 4
      پاسخ
      هزاران آفرین به جوانان باغیرت و غیور عراقی
    • عمار . IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      11 7
      پاسخ
      بسم رب الشهدا و الصدیقین : درود خداقوت احسنت ایوالله ماشاءالله مرحبا بر غیرت تعصب دینی بشر دوستانه تان باد ولی امروز و فعلآ غزه نیازمند رزمنده نیست هر گاه نیازمند رزمنده شدند مطمئن باشید با جبهه های مقاومت اسلامی در عراق در تماس مداوم هستند غزه امروز نیازمند یک آتش بس و نیازمند کمکهای بشر دوستانه .
    • علیرضا IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      4 5
      پاسخ
      این تجمعات وشعار وپرچم اتیش زدن هیچ ارزشی نداره .فقط زمانیکه وتقا داخل میدان جنگ شدند به مسولیت خودشون عمل کردن ونشون میدن به تجمع وشعاری که میدن ایمان دارند وگرنه حرف وشعار بدون عمل فقط باد هواست..اینا چهرشون رو هم مخفی میکنند .چون هم میترسن وهم کارشون غیر قانونی هست.
    • مهدی ایرانپور IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      31 2
      پاسخ
      مرحبا به غیرتتون
    • IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      چرا صدا و سیما ما این تجمع رو به صورت زنده پوشش نمیده؟!الجزیره مباشر تمام تظاهرات جهانی رو به صورت زنده پوشش میده بعداینجا شبکه خبر 2 داره آسفالت ریزی خیابون تو بیرجند رو پخش زنده می کنه!تاسف فراوان برای صدا و سیما که هر چی می کشیم از این صدا و سیماست
    • SG ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 2
      پاسخ
      که چی؟
    • BE ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      1 1
      پاسخ
      شوآف .... !
    • بختیار فیضی 09147306526 US ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      آقایان راه را باز کنید مردان بی ادعا در انتظارند ما در انتظاریم الان در غزه عاشورا است تا کی صبر کنیم من یک کهنه سربازم چهار سال زیر آتش بودم شهادت نصیبم نشد الان تشنه شهادتم دارم دق می کنم نمی تونم دوام بیاورم که در غزه داره انسانها تکه تکه می شوند برای یاری رساندن به مظلومان مرزی وجود ندارد
    • موصف IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 1
      پاسخ
      راه قدس از کربلا می گذرد...امام خمینی حیدریون مقاومت ازراه اردن به قدس می رسند،اردن تصرف بشود،کار ازادی قدس یکسره می شود،جبهه شرقی لازمست.
    • یکی IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      اردن لانه ی فساد ویهودی پروراست ازنوع یهودیهای عرب زبان اصلاهدف اسراییل رسیدن به اردن است
    • نادیا IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      2 2
      پاسخ
      ما دیگه این روزا خون گریه میکنیم واسع مردم غزه که کسیو نداره ازسرش درا ایران فقط شعار میده ولی نمیتونه کمکی به غزه بکنه ولی امریکا انگلیس فرانسه امارات یا المان تمام جهان از اسراییل درمیاد پابه پای اسراییل دارن مردم غزه را قتل عام میکنن سلبریدهای ایران هم طرف صهیونیست هستن از خشم خدا بترسید
    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      2 1
      پاسخ
      دورد بر برادران رزمنده عراق
    • محمد میرزایی IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید می خواهم درداخل جنک عزه شراکت داشته باشم شغل آش پز درست کردن انواع غذا ها درضمن منتظره خبرشما برادران گرامی می باشم فی امان الله امید به خداونده متعال

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها