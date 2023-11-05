ضربات نیروهای مقاومت به اشغالگران متجاوز در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اشغالگران صهیونیست ساعاتی قبل به شهر جنین واقع در کرانه باختری یورش بردند. نظامیان اشغالگر همچنین به الخلیل و قصره واقع در جنوب نابلس و عزون در شرق قلقیلیه و حوسان در غرب بیت لحم حمله کردند.

نیروهای مقاومت فلسطین نیز با عناصر متجاوز در این مناطق درگیر شدند. رسانه‌های عبری زبان به انفجار یک بمب در مسیر بولدوزر نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در جنین اذعان کردند.

گردان جنین اعلام کرد که این انفجار با استفاده از بمب‌های تامر ساخت داخل صورت گرفته و باعث وارد آوردن خسارت به تجهیزات نظامیان صهیونیست شده است.

همچنین خودروی نظامیان صهیونیست با انفجار یک بمب دست ساز در عزون واقع در شرق قلقیلیه هدف قرار گرفت.

در همین راستا رسانه‌های عبری زبان از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در منطقه اشغالی مسکاف عام واقع در الجلیل در اراضی اشغالی فلسطین خبر دادند.

این رسانه‌ها گزارش دادند که نیروهای حزب الله لبنان موشک‌های ضدزره به سمت منطقه اشغالی مذکور شلیک کردند.