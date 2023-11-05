فراخوان صدر برای تجمع در میدان التحریر ضد حضور بلینکن در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، رهبر جریان صدر عراق از حامیان خود خواست تا به میدان التحریر در بغداد بروند تا سفر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به عراق را به صورت «مسالمت آمیز» محکوم کنند.

بر پایه این گزارش، محمد صالح العراقی، از افراد نزدیک به مقتدی صدر و بازتاب دهنده مواضع وی در شبکه ایکس نوشت: برادران مؤمن، هرچه سریع‌تر به میدان التحریر بروند تا سفر وزیر خارجه شر بزرگ آمریکا را به صورت (مسالمت آمیز) محکوم کنند و تصاویر رهبران تروریسم بین المللی (بایدن و نتانیاهو) و کسانی که با کشتارها در غزه عزیز موافقت کرده‌اند، آتش بزنند.

در همین حال، دفتر رسانه‌ای محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق امروز (یکشنبه) اعلام کرد که وی با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در بغداد دیدار و گفت‌وگو کرد. در دیدار السودانی و بلینکن در خصوص تحولات رخدادهای فزاینده در نوار غزه گفت‌وگو شد.

در بیانیه دفتر نخست وزیر عراق آمده است که در این دیدار بر لزوم مهار بحران و تضمین عدم گسترش آن تاکید شد و نابسامان شدن وضعیت انسانی مردم فلسطین نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت هماهنگی و تلاش جهت رساندن کمک‌های غذایی و آب و وسایل درمانی و دیگر کمک‌های لازم جهت تأمین نیازهای انسانی مردم غزه تاکید شد.

السودانی بر موضع شفاف و اصولی عراق در مخالفت با تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و لزوم آتش بس فوری و گشودن گذرگاه‌ها جهت جلوگیری از فاجعه انسانی وخیم تاکید کرد.

نخست وزیر عراق بر این امر تاکید کرد که جامعه بین‌الملل مسئولیت‌های خود را در قبال کشتارهای صورت گرفته توسط نیروهای اسرائیلی در حق بی‌گناهان از جمله زنان و کودکان و هدف قرار دادن بیمارستان‌ها و پناهگاه‌ها و ادامه روش تشدید تنش و پاکسازی نژادی علیه مردم فلسطین برعهده بگیرد.

در همین حال، بلینکن بر تلاش ایالات متحده جهت رساندن کمک‌های انسانی به ساکنان غزه تاکید کرد و گفت که دولت کشورش تمایل دارد هماهنگی و همکاری دوجانبه با عراق به منظور تقویت ثبات منطقه‌ای و بین المللی ادامه یابد.

«بلینکن» با جلیقه ضد گلوله بغداد را ترک کرد

برخی گزارش‌های رسانه‌ای حاکیست وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با نخست وزیر عراق، بلافاصله به فرودگاه بغداد رفته و در حالی که جلیقه ضد گلوله به تن کرده بود، عراق را ترک کرد.