خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب _ صادق وفایی: طوفان الاقصی بهانه خوبی است تا مطالبی و گفتوگوهایی را که طی چندسال گذشته درباره رژیم جعلی صهیونیستی اسرائیل در سرویس کتاب خبرگزاری مهر منتشر شدهاند، مرور کنیم. اینمطالب از گفتوگو گرفته تا مقاله و معرفی و نقد، همگی بر یکحقیقت بزرگ شهادت میدهند؛ اینکه وجود کشوری بهنام اسرائیل بزرگترین دروغ دنیاست که از زمان مطرحشدنش تا امروز، هیچوقت بهطور کامل رنگ حقیقت به خود نگرفته است. تنها موجب اذیت و آزار مردم خاورمیانه و دنیا شده و راه خلاصی از آن، حذف چنیندروغی از پهنه جغرافیای سیاسی و تاریخی جهان است.
مطالعه مطالبی که در زیر مرور میشوند، موید اینمعنی است که «اسرائیل» تنها یکنقطه از پایگاههای صهیونیسم بینالمللی است که دهههاست در آمریکا، اروپای شرقی و اروپای غربی و حتی آفریقا ریشه دوانده است و البته با وجود گستردگی پایگاههایش از نظامی و فرهنگی، نباید مقابلش ترس و وحشتی به خود راه داد چون اسرائیلیها بارها و بارها در طول دهههای حیات نکبتبار خود، نشان دادهاند ترسو هستند و دل به حمایتهای بزرگان خود در آمریکا یا اروپا بستهاند. همچنین، اسرائیل را میتوان یککمپانی و یکزیرشاخه از یهود بینالملل دانست که تجمعی از جاسوسان، آدمکشان بیرحم و البته سازمانهای رسانهای دروغگو است که در وقت نیاز، هم بلد است رجزخوانی و دشنامگویی کند، هم مظلومنمایی کرده و بانگ یاریخواهی سر دهد. در واقع، این، شگرد و شیوه یهودیان صهیونیست است که هم حریفان را با حذف فیزیکی از سر راه برداشته و اخبارش را با افتخار در کتابهایی چون «تو زودتر بکش» منتشر میکنند، هم در اخبار رسانههای تحت سلطه خود به مظلومنمایی میپردازند و افسانه دروغین آوارگی و مظلومیت قوم بنیاسرائیل را تکرار میکنند؛ تا جاییکه عدهای فریبخورده در ایران هم به تماشای فیلمهایی چون «فهرست شیندلر»، بهخاطر جوایز اسکاری که بُرده و لذت از آن و موسیقیاش افتخار میکنند.
در روزگار کنونی، تشخیص حق از باطل دیگر دشوار نبوده و تشخیص دروغهای رسانهای اسرائیلیها و کارگران مسیحی، یهودی، مسلمان و بهاییشان مانند گذشته مشکل نیست. وقتی اسرائیلیهایی چون ایلان پاپه و شلومو زند از جعلیبودن تاریخ بنیاسرائیل و قوم یهود سخن میگویند، رنگ و رو باختن تلاشهای مذبوحانه شبکههایی چون ایراناینترنشنال و دیگر حامیان پوشالی اسرائیل، تنها موجب خنده و نشستن لبخند روی لب آزادیخواهان جهان میشود.
طوفان الاقصی، اتفاقی است که باید در همان روزهای ابتدایی اشغال فلسطین و روز نکبت رخ میداد اما حیرتزدگی مردم فلسطین، شکستن کمرشان از استعمار یهودی بریتانیا و یکدست نبودن کشورهای عربی باعث شد ایناتفاق سالها بعد بیافتد و موجب شادی مسلمانان شود. درس عبرتی که تاریخ فلسطین اشغالی به ما میدهد، این است که اگر کشورهای عربی بهجای بازیخوردن از اسرائیل و تاثیرپذیری از اینرژیم در امر نژادپرستی، بر اسلام مشترکشان تاکید میکردند، به نظر میرسد طومار دروغی بهنام اسرائیل زودتر از حد تصور پیچیده میشد و کودکان به زودی در مدارس، تاریخِ جریان یا جنبشی را میخواندند که روزگاری فلسطین و قدس را به اشغال خود درآورد و در نهایت مانند خانه عنکبوت برچیده و محو شد.
گروه فرهنگ و ادب خبرگزاری مهر از سال ۱۳۹۸ تا امروز مقالات و پروندههای زیر را در شناخت یهودیت بینالملل و اسرائیل منتشر کرده و به اینکار ادامه خواهد داد.
* میزگرد دایرهالمعارف «تا فراموش نکنیم» اثر ولید الخالدی
۱- «هزینه و سختی کار فرهنگی علیه اسرائیل از اروپا تا ایران»
۲- «یهودستیزی واژهای جعلی است / هیتلر جنگ جهانی دوم را شروع نکرد»
۳- «تجهیز حزب نازی با صهیونیستها بود / ردپای اسرائیل درقتلهای زنجیرهای»
* میزدگرد کتاب «متاستاز اسرائیل» اثر کوروش علیانی:
۱- «صیونیست روز اول با صیونیست امروز یکی نیست / یورم حزونی و پروژه بازگشت به تبعیض را جدی بگیرید»
۲- «فهم برخی از منجی و ظهور در حد بازیهای PS4 و PS5 است / غفلت ما از گردش صیونیزم از بریتانیا به فرانسه»
۳- «کامنتگذاران منافقین در آلبانی، ریاض و تلآویو یکپروژه هستند / هولدینگی بزرگ از گروههای تروریستی»
* نقد و بررسی کتاب «هولوکاست؛ پیگرد و کشتار یهودیان» نوشته الکساندر براکل:
«معامله اروپا با یهودیان / آیا زیادهخواهی غربیها پایانی دارد؟»
* نقد و بررسی کتاب «یادداشتهای روزانه» نوشته داوید روبینوویچ:
«یادداشتهای روزانه پسربچه یهودی؛ واقعیت یا تاریخسازی صهیونیستی»
* نقد و بررسی کتاب «جاسوسی که سقوط کرد» نوشته آرون برگمان:
«کلاهی که مصریها سر اسرائیل گذاشتند / سقوط یا خودکشی جاسوس دوجانبه؟»
* نقد و بررسی کتاب «موسی» نوشته گرهارد فونراد:
«ردپای باورهای وهابیت در عهد عتیق / تقابل کلیمالله و موسای خشمگین»
* نقد و بررسی کتاب مجموعهمقاله «بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی»:
«تقصیر خود ژاپن بود که با بمب اتمی بمباران شد! / ردپای یهود بینالملل در ماجرا»
* نقد و بررسی کتاب «موسی و یکتاپرستی» زیگموند فروید:
«فروید چگونه پنبه دین را میزند و راه را برای اسرائیل باز میکند»
* نقد و بررسی کتاب «زنی در برلین»:
«تاریخ به روایت قوم مغلوب/سند تجاوز به بیش از ۱۰۰هزار زن آلمانی»
* پرونده بررسی کتاب «نبرد من» نوشته آدولف هیتلر:
۱- بررسی ریشههای تنفر هیتلر از مارکسیسم و یهودیت / در ضدّیت دموکراسی
۲- وقتی تنها راه رستگاری آلمان جنگ بود / تاکتیکهای تبلیغاتی هیتلر
۳- در باب ضدیت هیتلر با بلشویسم هنری، کوبیسم، دادائیسم و فوتوریسم
۴- هیتلر درباره یهودیها چه میگوید؟ / پیشگویی تقابل ایران با اسرائیل
۵- علت انتخاب پرچم قرمز و حذف لفظ توده از عنوان حزب نازی
۶- جهان بورژوا مارکسیست است / تحسین ازدواج وانتقاد ازداروهای ضدبارداری
۷- تأثیر کلام شفاهی از متن کتبی بیشتر است / چهساعتهایی سخنرانی کنیم؟
۸- تفسیر هیتلر از انقلاب روسیه و آلمان / شکست مارکسیستها در هافبروهاوس
۹- مسائل اقتصادی را با نبرد سیاسی مخلوط نکنید / ماجرای اسب تروای یهودیان چه بود؟
۱۰- اشاره به خناسها و نبرد شدید با شیطان / نابودی آزادی پس از شکست شرافتمندانه، تضمین رستاخیز ملی است
* پرونده بررسی کتاب «اختراع قوم یهود» نوشته شلومو زند:
۱- «تاریخ جعلی یهود چطور خلق شد / کتاب ضداسرائیلی نویسنده اسرائیلی»
۲- «خط بطلان برافسانه تبعید و وراثت / سکوت صهیونیستها درباره حمیر و خزر»
* پرونده بررسی کتاب «آیشمن در اورشلیم» نوشته هانا آرنت:
۱- «وقتی اسرائیل یکی از خادمانش را اعدام کرد / مچگیریهای هانا آرنت»
۲- «رازهای ملیگرایی افراطی نازیها و صهیونیستها / هیولا نه؛ دلقک!»
۳- «عملیات فیناله؛ شکافی عمیق بین واقعیت و تاریخسازی / آیشمن و کانت!»
۴- «آخرالزمان صهیونیستی؛ نجات ذینفوذها و قربانیشدن معمولیها»
* پرونده بررسی کتاب «فاتحین جهانی»:
۱- «نازیهای واقعی آلمانی بودند یا یهودی؟ / چه کسانی اولین اردوگاههای مرگ و کورهها را بهپا کردند»
۲- «یهود با انقلاب مسیح چه کرد / قصه پادشاه مخفی و بدون تاجوتخت یهود»
۳- «یهود تنها جنایتکار جنگی و روزولت شرورترین چهره قرن بیستم است / آغازکننده واقعی جنگ که بود؟»
۴- «طرح یهود برای عقیمکردن و حذف ۴۰ میلیون آلمانی چه بود؟ / ۹۰ میلیون ژرمن برای جهان زیاد است»
۵- «سرمستی هرساله قوم یهود بهمناسبت هولوکاست ایرانیان / دادگاه نورمبرگ نسخه مدرن عید پوریم بود»
۶- «ششمیلیون شهیدیهودی واقعاً کجا رفتند و «آسیاب مرگ» کجا فیلمبرداری شد؟»
۷- «جنگ بیولوژیکی و طبقاتی حکومت جهانی یهود با اقوام دیگر چگونه است؟ / شباهت آوارگی آلمانیها و فلسطینیها»
۸- «وقتی سلاح هستهای قوم یهود را شکستناپذیر کرد / چرا یهودیان آمریکا به اینکشور خیانت کردند؟»
۹- «اجساد خودیهایی که پله ترقی قوم یهود شدند / یهودستیزی ظاهری شوروی و قصه مرگ مرموز استالین»
۱۰- «مارکس بنیانگذار واقعی کمونیسم نیست / کمک پشتپرده یهود به نازیها»
* پرونده بررسی کتاب «یهودیان و حیات اقتصادی مدرن»:
۱- «هیچ کدام از سرمایهگذاریهای استعماری بدون حضور یهودیان کامل نبود / کالیفرنیا مخلوق اینقوم است»
۲- «بورس ابداع یهودیان است / مردم را مجاب کردند هرطور شده سهام بخرند»
۳- «چرا یهودیان پدر تجارت آزاد هستند / یکشنبه انگلیسی، شنبه یهود نیست؟»
* پرونده بررسی کتاب «۱۰ غلط مشهور درباره اسرائیل»:
۱- «نویسنده اسرائیلی که اسرائیل را افسانه میداند / مچگیری از دروغهای سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی»
۲- «اسرائیل از دل گناه زاده شد / اگر حاج امین الحسینی ضدیهود باشد، فرقی با رهبران صهیونیست ندارد»
۳- «وضع فلسطین از ژاپن جنگ جهانی دوم و زندانیهای گوانتانامو بدتر است / دموکراسی اسرائیل؛ دروغی خیلی بزرگ»
* پرونده بررسی کتاب «امپراتوری توهم»:
۱- «وقتی شخصیتهای منفی کشتیکج ایرانی و روس بودند / چقدر بدهم کنار مریلین مونرو دفن شوم؟»
۲- «زندان ابوغریب نمونه هرزهنگاری آمریکایی است / "چرا ما آمریکاییها میخواهیم ستاره هرزهنگاری باشیم؟ "»
۳- «روایت کریس هجز از نخبگان لوس، کمهوش و ثروتمند آمریکا / روشنفکرنماهایی که با تحقیر نگاهمان میکنند»
۴- «روانشناسان تنها گروهی هستند که در بازجوییهای سیا حضور دارند / داستان پادگانی بهنام "تویوتاسیتی"»
۵- «پیشنهاد مطالعه برای سوءاستفادهکنندگان از فلسفه هانا آرنت/دو نوع خبرنگار داریم؛ واقعی و مشهور»
* پروندهی باز بررسی کتاب «تو زودتر بکش» با ۱۰ قسمت منتشرشده:
۱- «اسرائیل چگونه برنامه موشکی مصر را تعطیل کرد و افسر نازی چهطور جاسوس موساد شد؟»
۲- «وقتی موساد یکمترجم و خدمتکار را اشتباهی کشت»
۳- «ترور فرمانده فلسطینی با خمیر دندان / سندی دیگر از شهادت متوسلیان»
۴- «استفاده از F15، بویینگ، زیردریایی وتکاور زنپوش برای ترور ابوجهاد»
۵- «وقتی طرح اسرائیل برای ترور صدام به افتضاح و تعطیلی ختم شد / دستاوردهای نصب شنود در صندلی محمود عباس»
۶- «امضای برگه قرمز محتشمیپور توسط شیمون پرز و درخواست بختیار از موساد برای ترور امام خمینی»
۷- «بهت اسرائیل از انتقام سریع عماد مغنیه در ترکیه و آرژانتین / سوژه تله را حس کرد و به تشییع برادرش نیامد»
۸- «ترور فرمانده فلسطینی با بمب درون تلفن همراه / یاسین به اسرائیلیها گفت شما از روی زمین محو میشوید!»
۹- «وقتی اسرائیل خالدمشعل را مسموم کرد و پادزهر را به او رساند»
۱۰- «روایت اسرائیلیها از ترور حاجرضوان / اولمرت پیشنهاد ترور همزمان سلیمانی و مغنیه را رد کرد»
* پروندهی باز بررسی کتاب «زندگی من» شامل خاطرات گلدا مایر با یکقسمت منتشر شده:
۱- «اعترافات گلدا مایر بین همه دروغهایش / خدا ما را برنگزید ما او را انتخاب کردیم!»
ادامه دارد...
نظر شما