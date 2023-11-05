۵۰۴ زوج نابارور در استان مرکزی نشان دار شدند

محمدرضا جیریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به امتیازات نسخه الکترونیکی گفت: یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم اجرای ۱۰۰ درصدی نسخه الکترونیکی بود گرچه این طرح در سال ۸۹ کلید خورد اما به دلیل مقاومت‌هایی همچون تغییر از شیوه سنتی به مدرن سبب شد این طرح در موعد مقرر اجرا نشود.

مدیر کل بیمه سلامت استان مرکزی تصریح کرد: اجرای این طرح مزایای زیادی از جمله سیاست‌گذاری صحیح در حوزه سلامت، کاهش خطاهای پزشکی، تجمیع تمام اطلاعات بیماران و تجمیع اطلاعات دارویی به همراه دارد.

جیریایی با اشاره به پوشش هزینه‌های زوجین نابارور گفت: یکی از دغدغه‌های زوجین، علاوه بر بحث ناباروری هزینه‌های گزاف درمان بود که بیمه سلامت موفق شد در بخش دولتی تا ۹۰ درصد هزینه‌های تشخیصی و درمانی این قشر را پرداخت کند.

وی افزود: همچنین در بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی نیز تا ۹۰ درصد هزینه‌های درمانی زوجین نابارور پرداخت شده و تمام مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی نابارور چه در بخش دولتی، خصوصی و مراکز دانشگاهی غیر دولتی را مجاب کردیم تا با مرکز بیمه سلامت قرار منعقد کنند که این جامعه هدف کمترین پرداختی را داشته باشند.

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی گفت: بیمه سلامت هزینه‌های درمان را به‌صورت مستقیم به مراکز طرف قرار داد پرداخت کرده که اقدام مهمی در راستای جوانی جمعیت و رشد جمعیت است.

جیریایی گفت: تعداد زوجین نابارور که در سامانه بیمه سلامت استان مرکزی نشان دار شدند ۵۴۰ نفر بوده و تا کنون بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال در راستای دریافت خدمات درمانی آنها پرداخت شده است.

وی افزود: در صورتی که زوجین نابارور برای درمان به مراکز درمانی خارج از استان نیز مراجعه کنند مشمول این حمایت می‌شوند.