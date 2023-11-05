  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۳

پس از یک دوره قهرمانی؛

هادی چوپان نایب‌قهرمان مسترالمپیا شد/ واکنش عجیب پس از دوم شدن

هادی چوپان نایب‌قهرمان مسترالمپیا شد/ واکنش عجیب پس از دوم شدن

هادی چوپان در رقابت‌های معتبر مسترالمپیا با عنوان نایب‌قهرمانی به کار خود پایان داد اما در لحظات پایانی اقدام عجیبی انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های مسترالمپیا یکی از پرمخاطب‌ترین رقابت‌های پرورش اندام از روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان ماه به صورت رسمی شروع و تا بامداد یکشنبه ۱۴ آبان به طول انجامید.

در این رقابت‌ها «درک لانسفورد» آمریکایی با رأی داوران به عنوان قهرمانی رسید و هادی چوپان، ملقب به گرگ ایرانی، نیز به عنوان نایب‌قهرمانی رسید.

چوپان پس از اینکه داوران درک لانسفورد را به عنوان برنده اعلام کردند در یک اقدام عجیب به نشانه اعتراض به رأی داوری، استیج مسابقات را ترک کرد. این حرکت چوپان اعتراض‌های زیادی در برداشت.

کد مطلب 5930516
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها