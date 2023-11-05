به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های مسترالمپیا یکی از پرمخاطب‌ترین رقابت‌های پرورش اندام از روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان ماه به صورت رسمی شروع و تا بامداد یکشنبه ۱۴ آبان به طول انجامید.

در این رقابت‌ها «درک لانسفورد» آمریکایی با رأی داوران به عنوان قهرمانی رسید و هادی چوپان، ملقب به گرگ ایرانی، نیز به عنوان نایب‌قهرمانی رسید.

چوپان پس از اینکه داوران درک لانسفورد را به عنوان برنده اعلام کردند در یک اقدام عجیب به نشانه اعتراض به رأی داوری، استیج مسابقات را ترک کرد. این حرکت چوپان اعتراض‌های زیادی در برداشت.