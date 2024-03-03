«هادی چوپان» قهرمان مسابقات آرنولد کلاسیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی چوپان ستاره پرورش اندام ایران بامداد امروز یکشنبه در فینال رقابت‌های آرنولد کلاسیک موفق شد در رقابت با حریفان خود به برتری برسد و عنوان قهرمانی را به دست بیاورد.

چوپان یکی از ستاره‌های ایرانی پرورش اندام جهان به پنجمین پرورش اندام تاریخ پس از رونی کلمن، جی کاتلر، دکستر جکسون و برندون کوری تبدیل شد که سابقه قهرمانی در هر دو مسابقه معتبر مسترالمپیا و آرنولد کلاسیک را در کارنامه دارند.

او همچنین پس کوین لورون، فلکس ویلر و ویلیام بوناک به چهارمین پرورش اندام تبدیل شد که در اولین حضور خود در آرنولدکلاسیک، قهرمانی را تجربه کرده است.