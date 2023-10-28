به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، کاروان ورزش ایران در چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی در حالی روز جمعه به کار خود در روز پنجم این بازی ها پایان داد که پس از چهار روز جایگاه دومی جدول توزیع مدال ها را از دست داد.

در پایان روز پنجم بازی ها ژاپنی ها در تعداد ۳۹ مدال طلا با ایران برابر شدند و به واسطه مدال های نقره بیشتر جایگاه دومی ایران را از آن خود کردند. این جایگاه اما امروز با طلایی شدن نمایندگان کشورمان در پارادوومیدانی، پاراشطرنج و پاراوزنه برداری دوباره به ایران بازگردانده شد و در نهایت به نام ایران ثبت شد.

ورزشکاران ایران امروز شنبه و در روز پایانی چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی در مجموع ۵ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز در رشته های پارادوومیدانی، پاراتیروکمان، پاراشطرنج، پاراوزنه برداری و تیم ملی فوتبال نابینایان کسب کردند.

بدین ترتیب کاروان ورزش ایران با ۱۳۱ مدال شامل ۴۴ طلا، ۴۶ نقره و ۴۱ برنز در جدول توزیع مدال ها در جایگاه دوم ایستاد و به کار خود پایان داد.

این برای نخستین بار است که ایران در بازی های پاراآسیایی صاحب جایگاه دومی می شود. کاروان ورزش ایران در دو دوره ابتدایی این بازی ها چهارم شد و در دوره پیشین هم در رده سوم قرار گرفت.

عملکرد نمایندگان ایران در روز ششم و پایانی چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی به این شرح است:

نایب قهرمانی تیم ملی فوتبال نابینایان

تیم ملی فوتبال نابینایان ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود در بازی های پاراآسیایی پایان داد.

دومدال طلا و نقره برای پاراوزنه برداران

در جریان رقابت‌های دسته فوق سنگین پاراوزنه برداری احمد امین زاده و مهدی صیادی با ثبت رکورد ۲۶۶ و ۲۴۴ کیلوگرم موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شدند. نماینده اردن هم در جایگاه سوم قرار گرفت و به مدال برنز دست یافت.

احمد امین زاده و مهدی صیادی، قهرمان و نایب قهرمان پاراوزنه برداری

شطرنجبازان صاحب هشت مدال شدند

رقابت های شطرنج بازی های پاراآسیایی با برگزاری دیدارهای دورهای باقی مانده بخش سرعت پیگیری شد که حاصل آن برای نمایندگان ایران کسب هشت مدال بود. بر این اساس بخش تیمی بانوان و در کلاس VI-B۱ و ملیحه صفایی در انفرادی بانوان کلاس VI-B۱ مدال طلا گرفتند. در بخش تیمی مردان در کلاس های VI-B۱ و کلاس PI و VI-B۲/B۳ ایران مدال نقره گرفت. دیگر مدال نقره ایران توسط ابوالفضل کاظمیان به دست آمد. همچنین عاطفه نقوی و لیلا زارع زاده هم مدال برنز گرفتند.

«نیکو» پاراوزنه برداری برنز شد

در جریان رقابت های پاراوزنه برداری بازی های پاراآسیایی، نیکو روزبهانی با مهار وزنه ۱۲۶ کیلوگرمی موفق شد در جایگاه سوم دسته ۸۶+ کیلوگرم بانوان بایستد. در این دسته ورزشکاران چین و اندونزی قهرمان و نایب قهرمان شدند.

«نیکو» پاراوزنه برداری که برنزی شد

آخرین تیر زندی برنزی شد

در مرحله رده بندی مسابقات پاراتیروکمان بازی های پاراآسیایی در ماده W۱ محمدرضا زندی در رقابت با حریفی از ژاپن با نتیجه ۱۳۶ بر ۱۳۰ به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد. زندی در مرحله نیمه‌نهایی ابل کمانداری از چین با نتیجه ۱۳۷ بر ۱۳۶ شکست خورد و از صعود به فینال بازماند.

محمدرضا زندی در پاراتیروکمان مدال برنز گرفت

ظفر به دومین مدال نقره خود رسید

در جریان رقابت پرتاب نیزه مردان کلاس F۵۵، ظفر ذاکر که پیش از این یک مدال نقره در پرتاب وزنه کسب کرده بود، با حدنصاب ۳۳.۵۸ متر به عنوان بهترین رکورد شخصی اش به مقام نایب قهرمانی رسید و یک مدال نقره دیگر برای کاروان ایران کسب کرد. حامد امیری اما با رکورد ۲۸.۸۳ متر به مقام پنجم بسنده کرد.

ظفر ذاکر دارنده دو مدال نقره در پرتاب نیزه و وزنه

دختر دونده ایران قهرمان شد

فاطمه امیرزادگانی ملی‌پوش پارادوومیدانی ایران امروز با حریفانش در ماده دوی ۴۰۰ متر کلاس T۱۲ رقابت کرد.او در این مسابقه با ثبت زمان ۵۹.۸۸ ثانیه که بهترین عملکرد شخصی اش نیز بود، به مقام قهرمانی دست یافت و مدال طلا را به خود اختصاص داد.

فاطمه امیرزادگانی دختر قهرمان پارادوومیدانی ایران

آغاز روز پایانی بازی ها با طلای مرادی

فینال مسابقه دوی ۴۰۰ متر مردان در کلاس T۱۲ در حالی برگزار شد که مهرداد مرادی ملی‌پوش کشورمان در آن حضور داشت. مرادی در مسابقه امروز با زمان ۴۹.۶۰ ثانیه زودتر از سایر دونده‌ها از خط پایان عبور کرد و قهرمان شد. وی پیش از این هم یک مدال کسب کرده بود.

مهرداد مرادی اولین مدال آور و طلایی ایران در روز پایانی بازی ها

مدال آوران ایران در چهارمین دوره بازی‌های پاراآسیایی:

مدال طلا

۱- امیرحسین علی‌پور (پارادوومیدانی - پرتاب وزنه کلاس F۱۱)

۲- سعید حسین پور (پاراقایقرانی - پاراکانو)

۳- امان الله پاپی (پارادوومیدانی - پرتاب نیزه)

۴- میثم بنی طبا (پاراجودو)

۵- الناز دارابیان (پارادوومیدانی - پرتاب دیسک)

۶- سینا ضیغمی نژاد (پاراشنا - ۱۰۰ متر قورباغه)

۷- علیرضا مختاری (پارادوومیدانی - پرتاب دیسک)

۸- سینا ضیغمی (پاراشنا - ۵۰ متر آزاد)

۹ - الهام صالحی - (پاراپرتاب وزنه)

۱۰ - مهرداد مرادی (پارادوومیدانی)

۱۱ - اسلام جاهدی (پاراقایقرانی)

۱۲ - پرستو حبیبی (پارادوومیدانی)

۱۳- علی پیروج (پارادوومیدانی - پرتاب نیزه)

۱۴- فائزه احمدی (پاراتیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)

۱۵- رزا ابراهیمی (پاراتکواندو)

۱۶- مهدی پوررهنما (پاراتکواندو)

۱۷ - علیرضا زارع (پارادوومیدانی - ۲۰۰ متر)

۱۸ - رشید مسجدی (پارادوومیدانی - پرتاب وزنه)

۱۹ - تیم دوبل ریکرو مردان (پاراتیروکمان)

۲۰- سیدعلی اصغر جوانمردی (پارادوومیدانی - پرتاب نیزه)

۲۱- یاسین خسروی (پارادوومیدانی - پرتاب وزنه)

۲۲- وحید نوری (پاراجودو)

۲۳- حامد حق شناس (پاراتکواندو)

۲۴- سینا ضیغمی (پاراشنا - ۱۰۰ متر آزاد)

۲۵ - علیرضا زارع (پارادوومیدانی - ۱۰۰ متر)

۲۶ - سعید افروز (پارادوومیدانی - پرتاب نیزه)

۲۷ - هاجر صفرزاده(پارادوومیدانی - ۲۰۰ متر)

۲۸ - تیمی B۱ شطرنج

۲۹ - مهدی اولاد (پارادوومیدانی - پرتاب دیسک)

۳۰ - تیم تیراندازی با کمان(ریکرو میکس تیمی)

۳۱ - حامد امیری(پارادوومیدانی - پرتاب وزنه)

۳۲ - ملیحه صفایی (شطرنج)

۳۳ - سامان پاکباز(پارادوومیدانی - پرتاب وزنه)

۳۴ - عرفان بندری (پارادوومیدانی - پرتاب نیزه)

۳۵ - علی سینا منشازاده (پاراتیراندازی با کمان)

۳۶ - علی اکبر غریب شاهی(پاراوزنه برداری)

۳۷ - زهرا نعمتی (پاراتیراندازی - ریکرو)

۳۸ - تیم ملی والیبال نشسته مردان

۳۹ - غلامرضا رحیمی(پاراتیراندازی با کمان)

۴۰- مهرداد مرادی (پارادوومیدانی - دو ۴۰۰ متر)

۴۱-فاطمه امیرزادگانی (پارادوومیدانی - دو ۴۰۰ متر)

۴۲- تیم شطرنج بانوان (سرعت)

۴۳- ملیحه صفایی (شطرنج)

۴۴- احمد امین زاده (پاراوزنه برداری)

مدال نقره

۱- مهدی اولاد (پارادوومیدانی - پرتاب وزنه کلاس F۱۱)

۲- رضا حاتمی (پارادوومیدانی - دو چهار در صد متر)

۳- وحید علی نجمی (پارادوومیدانی - دو صد متر)

۴- حنان کعب امیر (پارادوومیدانی - پرتاب دیسک)

۵- شاهین ایزدیار (پاراشنا - ۱۰۰ متر قورباغه)

۶- اسدالله عظیمی (پارادوومیدانی - پرتاب دیسک)

۷- شاهین ایزدیار (پاراشنا - ۵۰ متر آزاد)

۸- محمدحسین کریمی (پاراشنا - ۱۰۰ متر کرال پشت)

۹ - شهلا بهروزی راد (کانو کلاس kl۳)

۱۰ - صادق بیت سیاح (پرتاب نیزه)

۱۱- محسن بختیار (پاراوزنه برداری)

۱۲ - امیر خسروانی (پرش طول - پارادوومیدانی)

۱۳- سجاد نیک پرست (پارادوومیدانی - پرتاب نیزه)

۱۴- ساره جوانمردی (پاراتیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)

۱۵- سعید صادقیان پور (پاراتکواندو)

۱۶- موسی غلامی (پاراجودو)

۱۷- رومینا چمسورکی (پاراتکواندو)

۱۸- امیر جعفری (پاراوزنه برداری)

۱۹- سینا ضیغمی نژاد (پاراشنا - ۲۰۰ متر مختلط انفرادی)

۲۰ - پرستو حبیبی (پارادوومیدانی - پرتاب وزنه)

۲۱ - مهدی مرادی (پارادوومیدانی - پرش طول)

۲۲- زهرا نعمتی و سمیه رحیمی (تیم دوبل ریکرو)

۲۳- علیرضا مختاری (پارادوومیدانی - پرتاب وزنه)

۲۴ - هرمز صیدی (پارادوومیدانی - پرتاب نیزه)

۲۵- علیرضا بخت (پاراتکواندو)

۲۶- لیلا میرزایی (پاراتکواندو)

۲۷- روح الله رستمی (پاراوزنه برداری)

۲۸- فاطمه دیبایی (پارادوومیدانی - پرتاب دیسک)

۲۹- سجاد محمدیان (پارادوومیدانی - پرتاب وزنه)

۳۰- ابوالفضل ظریف (پاراشنا - ۵۰ متر آزاد)

۳۱ - عرفان رضایی (پارادوومیدانی - پرتاب نیزه)

۳۲ - آتنا محمدی ها(پارادوومیدانی - پرتاب وزنه)

۳۳ - ظفر ذاکر (پارادوومیدانی - پرتاب وزنه)

۳۴ - امیر ربی( شطرنج)

۳۵ - تیم شطرنج B۲-B۳ بانوان

۳۶ - تیم شطرنج B۲-B۳ آقایان

۳۷ - تیم ملی والیبال نشسته بانوان

۳۸ - علی نجیمی (پارادوومیدانی - دو ۴۰۰ متر)

۳۹ - هادی کائیدی(پارادوومیدانی - پرتاب وزنه)

۴۰- ظفر ذاکر (پارادوومیدانی - پرتاب نیزه)

۴۱- تیم شطرنج مردان - کلاس VI-B۱(سرعت)

۴۲- تیم شطرنج مردان - کلاس PI (سرعت)

۴۳- ابوالفضل کاظمیان (شطرنج - سرعت)

۴۴- تیم شطرنج مردان - کلاس VI-B۲/B۳ (سرعت)

۴۵- مهدی صیادی (پاراوزنه برداری)

۴۶- تیم ملی فوتبال نابینایان

مدال برنز

۱- سارا عبدالملکی (پاراقایقرانی - کایاک)

۲- مریم عبدالله پور (پاراتکواندو)

۳- نرگس جوادی (پاراتکواندو)

۴- مهدیه سادات حسینی (پاراتکواندو)

۵- سعید کوهکن (پاراجودو)

۶- شید مسجدی (پارادوومیدانی - پرتاب دیسک)

۷ - رؤیا سلطانی (کانو کلاس kl۲)

۸- سیدیوسف یوسفی (پاراوزنه برداری)

۹- محمد دلیر (پارادوچرخه سواری - تایم تریل)

۱۰- مهدی برچلو (پاراجودو)

۱۱- شاهین ایزدیار (پاراشنا - ۲۰۰ متر مختلط انفرادی)

۱۲ - محمدحسین کریمی (پاراشنا پروانه)

۱۳- مریم یاورپور و فرزانه عسگری (پاراتیروکمان - تیم دوبل کامپوند بانوان)

۱۴- لیلا کبگ زن (پارادوومیدانی - پرتاب وزنه)

۱۵- مهدیه محمدیان (پاراوزنه برداری)

۱۶- حسن جانفشانی (پاراتنیس روی میز)

۱۷- میلاد رمضانی (پارادوومیدانی - دو ۴۰۰ متر)

۱۸- علی نوایی (پاراجودو)

۱۹- شاهین ایزدیار (پاراشنا - ۱۰۰ متر آزاد)

۲۰ - بتول جهانگیری (پارادوومیدانی - پرتاب وزنه)

۲۱ - فرشته مرادی (پارادوومیدانی - پرتاب وزنه)

۲۲ - زهرا آقایی (پاراوزنه برداری)

۲۳ - تیم شطرنج B۱ آقایان

۲۴ - علیرضا قورچی بیگی(شطرنج)

۲۵ - تیراندازی با کمان(میکس کامپوند)

۲۶ - الهام صالحی (پارادوومیدانی - پرتاب نیزه)

۲۷ - حسن باجلوند (پارادوومیدانی - پرتاب دیسک)

۲۸ - شاهین ایزدیار(پاراشنا - ۱۰۰ متر کرال پشت)

۲۹ - علی شمشیری(پارادوومیدانی - پرتاب وزنه)

۳۰ - امید ظریف (پارادوومیدانی - دو ۴۰۰ متر)

۳۱ - تیم ملی گلبال آقایان

۳۲ - تیم ملی بسکتبال باویلچر

۳۳ - سامان رضی (پاراوزنه برداری)

۳۴ - تیم دوبل پاراتنیس روی میز

۳۵- وجیهه هوشمند (پرتاب دیسک)

۳۶ - علیرضا نگارستانی(پاراشنا - ۱۰۰ کرال پشت)

۳۷ - محمدحسین کریمی(پاراشنا -۱۰۰ متر کرال پشت)

۳۸- محمدرضا زندی (پاراتیروکمان)

۳۹- نیکو روزبهانی(پاراوزنه برداری)

۴۰- عاطفه نقوی (شطرنج)

۴۱- لیلا زارع زاده (شطرنج)