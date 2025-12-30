روزهای خیلی سختی را پشت سر گذاشتم/ فراتر از یک باشگاه برای استعدادیابی

به گزارش خبرنگار مهر، میثم اسکندری قهرمان پرورش اندام ایران و دارنده کارت حرفه‌ای IFBB، امروز تنها یک ورزشکار حرفه‌ای نیست؛ بلکه به الگویی الهام‌بخش برای نسل تازه‌ای از بدنسازان ایرانی تبدیل شده است. مسیری که او از سالن‌های کوچک محلی آغاز کرد و به صحنه‌های معتبر جهانی رساند، سرشار از تجربه، پشتکار و نگاه علمی به ورزش است؛ مسیری که حالا می‌تواند چراغ راه جوانانی باشد که رؤیای حضور در سطح اول بدنسازی جهان را در سر دارند.

از سالن‌های محلی تا رؤیای جهانی

اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، با مرور سال‌های ابتدایی فعالیتش گفت: من کارم را از مسابقات کوچک و محلی شروع کردم و هیچ‌چیز یک‌شبه به دست نیامد. قدم‌به‌قدم جلو رفتم و همیشه سعی کردم منظم باشم و تمرین را با نگاه علمی دنبال کنم. باور دارم اگر پشتکار و برنامه‌ریزی وجود داشته باشد، مسیر موفقیت هرچند سخت، اما شدنی است. خوشحال می‌شوم اگر تجربه‌های من بتواند برای جوان‌ها انگیزه ایجاد کند و نشان دهد رسیدن به رقابت‌های جهانی دور از دسترس نیست.

نقطه عطف مسیر حرفه‌ای

این قهرمان جوان، دریافت کارت حرفه‌ای IFBB در سال ۲۰۲۵ را یکی از مهم‌ترین مقاطع زندگی ورزشی خود می‌داند و توضیح داد: گرفتن کارت حرفه‌ای IFBB برای من فقط یک عنوان نبود، بلکه نتیجه سال‌ها تلاش و صبوری بود. حضور در رقابت‌های حرفه‌ای و رویداد بزرگی مثل مسترالمپیا، افتخاری شخصی و در عین حال افتخاری برای بدنسازی ایران محسوب می‌شود. اینکه بتوانم نام ایران را در چنین سطحی نمایندگی کنم، مسئولیت من را سنگین‌تر می‌کند.

تجربه تیم ملی و رقابت‌های بین‌المللی

اسکندری درباره حضور در تیم ملی و مسابقات جهانی نیز گفت: عضویت در تیم ملی فشار و حساسیت بالایی دارد، اما همین فضا باعث رشد واقعی ورزشکار می‌شود. رقابت در سطح بین‌المللی به شما یاد می‌دهد چطور با استرس، نظم حرفه‌ای و استانداردهای جهانی کنار بیایید. من همیشه قدردان اعتمادی هستم که فدراسیون به من داشت و این فرصت را فراهم کرد تا تجربه‌های ارزشمندی کسب کنم.

فراتر از یک باشگاه ورزشی باید ایجاد کرد

قهرمان پرورش اندام که سابقه حضور در مسترالمپیا را دارد درباره رویکرد خود برای پرورش استعدادهای دیگر در این بخش تصریح کرد: سعی کردم با استفاده از متد روز دنیا محیطی را فراهم کنم تا در آنجا جوانان بتوانند تمام ایده‌های جسمی و ذهنی خود را با کارهای مهارتی و قدرتی انجام دهند. Gym2 فقط یک باشگاه تمرینی نیست. تلاش کرده‌ایم فضایی برای استعدادیابی، آموزش اصولی و تربیت نسل جدید بدنسازان ایجاد کنیم. دوست دارم آنچه در سال‌های حرفه‌ای یاد گرفته‌ام را در اختیار ورزشکاران جوان بگذارم تا مسیرشان کوتاه‌تر و علمی‌تر شود.

روزهای خیلی سختی را برای رسیدن به موفقیت پشت سر گذاشتم

اسکندری با اشاره به دشواری‌های زندگی شخصی‌اش، از جمله از دست دادن پدر در کودکی و مشکلات مالی، خاطرنشان کرد: شرایط سخت زیادی را پشت سر گذاشتم، اما هیچ‌وقت هدفم را رها نکردم. همیشه به این باور داشتم که خواستن، توانستن است. اگر انسان به خودش ایمان داشته باشد، صبور باشد و تسلیم نشود، راه‌ها یکی‌یکی باز می‌شوند. به جوان‌ها می‌گویم شرایط ممکن است سخت باشد، اما چیزی به نام غیرممکن وجود ندارد. تمرین علمی، هدف مشخص و تلاش واقعی، شما را به قله می‌رساند.

قهرمان بدنسازی ایران در پایان گفتگو با قدردانی از همراهانش گفت: لازم می‌دانم از تمام کسانی که در مسیر رشد و پیشرفت حرفه‌ای و اخلاقی به من کمک کردند، صمیمانه تشکر کنم؛ به‌ویژه مادرم که همیشه بزرگ‌ترین حامی من بوده است. من خودم را همچنان در ابتدای این مسیر می‌بینم و با انگیزه کامل برای موفقیت‌های روزافزون تلاش می‌کنم تا بتوانم هم برای خودم و هم برای بدنسازی ایران افتخارآفرین باشم.