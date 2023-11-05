مهدی فرجی تهیه کننده سریال های تلویزیونی درباره رویکرد جدید صداوسیما که قرار است برخی از سریال های شبکه نمایش خانگی را در تلویزیون پخش کند و ساختار متفاوت این آثار نسبت به کارهای تلویزیونی به خبرنگار مهر بیان کرد: تلویزیون یک رسانه رسمی و مورد اعتماد خانواده هاست یعنی خانواده ها فرزند خود را پای تلویزیون می گذارند، بدون ذره ای نگرانی بابت اینکه برنامه یا اثر مورد نظر بدآموزی داشته باشد اما در پلتفرم ها اثری را انتخاب می کنید که متناسب با یک سری ویژگی ها باشد پس ۲ مدیوم کاملاً متفاوت هستند و به نظرم قاعدتاً هر یک استانداردها، ضوابط و شرایط خود را باید داشته باشد.

وی با اشاره به سریال هایی که امکان پخش از تلویزیون را دارند، اضافه کرد: باید دید این سریال هایی که از تلویزیون پخش می شود چه ویژگی هایی دارد اما در کل اعتقادم این است که تلویزیون باید با نوعی گشایش و انفتاح با این سریال ها برخورد کند و این گشایش در برخی از سیاست هایش وجود داشته باشد. همچنان که در برخی از فیلم های سینمایی که پخش می کند این رویکرد وجود دارد.

تهیه کننده «نون.خ» با اشاره به پخش فیلم های سینمای ایران در تلویزیون علی رغم برخی از استانداردهای متفاوت تصریح کرد: فیلم های سینمایی ایرانی که از طریق تلویزیون پخش می شود ممکن است با ضوابط سریال های خود تلویزیون منطبق نباشد اما ما به عنوان مخاطب این تفاوت رویکردی را می پذیریم چون به هر حال در سینما و با آن ضوابط تولید شده است. شبکه نمایش خانگی هم همین طور است و به نظرم مردم هم این تفاوت نگاه را می پذیرند و استقبال می کنند.

فرجی در بخش دیگر صحبت هایش درباره گردش مالی بالا در شبکه خانگی که باعث می شود خیلی از بازیگران دیگر به تلویزیون نیایند، اظهار کرد: در شبکه نمایش خانگی سرمایه گذار، بخش خصوصی است و اساساً هنر را نوعی صنعت می داند بنابراین به نوعی سرمایه گذاری می کند که برایش برگشت مالی داشته باشد. با چنین نگاهی برای تضمین سود سراغ مواردی می رود که این بازگشت مالی را برایش داشته باشد و این میان ممکن است در برخی موارد هزینه هایی را هم بپردازد که غیراستاندارد باشد.

وی اضافه کرد: البته اگر این نگاه تا یک مرزی باشد اشکالی ندارد، اشکال آنجاست که خیلی بی حد و حصر همه چیز را آزاد گذاشته باشیم که این بی حد و حصر بودن سرمایه گذاری در این حوزه را هم محدود می کند. به نظرم باید استانداردی ایجاد کنیم و به این برسیم که سقف دستمزد تعیین کنیم و نظامی بدهیم و شرایط را ساماندهی کنیم.

این تهیه کننده یادآور شد: باید تلاش کنیم سود سرمایه گذار هم بازگردد وگرنه دیگر سرمایه گذاری نمی کند و این حرفه دچار رکود می شود.

وی در عین حال درباره نبود چهره های مطرح در سریال های تلویزیونی با وجود دستمزدهای بالا در شبکه خانگی اظهار کرد: به هر حال تلویزیون (در موارد مالی) استانداردهایی دارد که سعی می کند روی آنها بماند اما به شخصه معتقدم اگر داستان جذاب و کارگردانی خوب داشته باشیم بازیگر در مرحله بعدی قرار می گیرد. مردم ابتدا قصه را پیگیری می کنند من می توانم بسیاری از سریال ها را مثال بزنم که بازیگران حرفه ای در آنها بازی کرده اند و دیده نشده است و برعکس این ماجرا هم وجود دارد چون مردم ایران به قصه بیشتر علاقه دارند.