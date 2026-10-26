مینو شریفی بازیگر سینما و سریال با بیان اینکه نخستین تجربه بازیگری‌اش در سال ۱۳۹۴ در یک فیلم کوتاه رقم خورده است به خبرنگار مهر بیان کرد: من همیشه عاشق مدیوم فیلم کوتاه بودم و فعالیت خودم را با این قالب آغاز کردم. تا پیش از فیلم «درخت گردو» تقریباً هر سال در یک یا دو فیلم کوتاه بازی می‌کردم. با اینکه به سینمای بلند و سریال هم ورود کردم اما اتفاقاً هرچه بیشتر در این فضاها فعالیت کردم، عطش بیشتری برای بازگشت به فیلم کوتاه داشتم.

این بازیگر با اشاره به تغییرات ایجادشده در روند تولید فیلم‌های کوتاه افزود: به نظرم فیلمسازان و گروه‌های سازنده فیلم کوتاه نسبت به گذشته حرفه‌ای‌تر، جدی‌تر و دغدغه‌مندتر شده‌اند. فیلم کوتاه همچنان وجه تجربه‌گرایانه خود را حفظ کرده است، اما دیگر صرفاً به این شکل نیست که چند نفر دور هم جمع شوند و کاری بسازند تا ببینند چه اتفاقی می‌افتد. حرفه‌ای‌تر شدن فعالان این حوزه باعث شده امیدوارتر شوم و با اشتیاق بیشتری به فیلم کوتاه برگردم.

وی درباره تفاوت شرایط تولید فیلم کوتاه با سینمای بلند و سریال بیان کرد: فرایند تولید فیلم کوتاه از نظر زمان‌بندی معمولاً فشرده‌تر است. با این حال، به نظرم همچنان مسئله بودجه در این حوزه اهمیت دارد و محدودیت‌های مالی بر روند تولید تأثیر می‌گذارد.

بازیگر سریال «خسوف» و «برتا؛ داستان یک اسلحه» در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اینکه چرا تنوع تولیدات و سوژه ها در شبکه نمایش خانگی کم است، اظهار کرد: به نظرم وقتی یک موضوع، کانسپت یا مدل فیلمسازی و سریال‌سازی مورد توجه قرار می‌گیرد، افراد زیادی به سمت آن می‌روند. دلیلش این است که ریسک‌پذیری کاهش پیدا کرده و بسیاری از افراد جسارت گذشته را ندارند. البته این مسئله را نباید صرفاً به خود افراد نسبت داد؛ بخشی از آن به ساختار حاکم بر تولید و تصمیم‌گیری، به‌ویژه در پلتفرم‌ها و نگاه حاکم بر این فضا برمی‌گردد.

وی ادامه داد: وقتی افراد جدید و متنوع به این فضا وارد نمی‌شوند، چه در سینمای بلند و چه در سریال‌سازی، طبیعی است که وقتی یک بازیگر، فیلمساز یا کارگردان با اثری موفق روبه‌رو می‌شود، همه بخواهند به همان الگو بچسبند و آن را تکرار کنند.

شریفی که پیش از این در سینما، تئاتر، فیلم کوتاه و سریال های خانگی حضور داشته است درباره تمایل خود به حضور در تولیدات تلویزیونی گفت: خیلی دوست دارم در تلویزیون کار کنم. یکی از علاقه‌مندی‌های من این است که اثری داشته باشم که از تلویزیون پخش شود چون تلویزیون در خانه‌های بسیاری وجود دارد و از این طریق، مخاطبان گسترده‌تری می‌توانند کار را ببینند. برخلاف پلتفرم‌ها که دسترسی به آنها به اینترنت و امکانات مرتبط وابسته است، تلویزیون امکان دسترسی طیف وسیع‌تری از مخاطبان را فراهم می‌کند. با این حال فعلا و با فیلمنامه هایی که وجود دارد مدیوم های دیگر را ترجیح می دهم.

این بازیگر در پایان درباره موانع فعالیت در تلویزیون توضیح داد: در فضای فعلی، موضوعاتی که امکان پرداختن به آنها وجود دارد و برخی محدودیت هایی که در مراحل مختلف تولید یک سریال اعمال می‌شود، مسئله‌ساز است. به نظرم محدودیت‌ها در تلویزیون بسیار جدی است و گاهی باعث می‌شود آنچه روی آنتن می‌رود، با واقعیت فاصله داشته باشد.