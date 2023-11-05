به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری در بخش غیررقابتی این دوره از جشنواره، بخشی را با عنوان «قصه‌گویی با موضوع غزه» برگزار می‌کند.

دبیرخانه بیست‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی ضمن ابراز انزجار از جنایت دولت کودک‌کش صهیونیسم و برای دفاع از کودکان و نوجوانان مظلوم غزه، با توجه به رسالتی که بر عهده دارد، قصد دارد زمینه آشنایی فرزندان ایران زمین را با حق‌طلبی مردم فلسطین فراهم کند.

این بخش با پیشنهاد حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری در نشست با داوران قصه‌گویی با موضوع «کودکان مظلوم غزه» به جشنواره قصه‌گویی استانی اضافه شده است.

قصه‌های برتر با موضوع غزه از نگاه مخاطب و داوران به دبیرخانه مرکزی معرفی می‌شود و با انتخاب دبیرخانه تعدادی از قصه‌گویان در مرحله‌ی کشوری به شکل غیررقابتی قصه‌گویی می‌کنند.

این دوره از جشنواره با هدف عمومی‌سازی و مردمی‌سازی قصه‌گویی در اقشار مختلف جامعه، فضاسازی و ارتقای ظرفیت قصه‌گویی به عنوان یک رویکرد فراگیر تربیتی جامعه و تقویت جایگاه قصه‌گویی ایرانی برای ثبت جهانی در بخش‌های ملی (مدرن و کلاسیک)، آیینی‌سنتی، زبان اشاره (مدرن و کلاسیک)، قصه‌گویی بین‌الملل و قصه‌گویی ۹۰ ثانیه‌ای برگزار خواهد شد.

بیست‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار «با قصه لبخند بسازیم» همزمان با شب یلدا برگزار می‌شود.