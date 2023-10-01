به گزارش خبرنگار مهر، اکبر خدادادی عصر شنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته کودک و بیست‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در کرمان، گفت: شعار هفته ملی کودک، "کودکی بهتر، زندگی بهتر" است و مقرر شده هفته ملی کودک امسال از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه در مراکز فرهنگی هنری کانون استان کرمان برگزار شود.

خدادادی در ادامه از برگزاری بیست‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در پاییز ۱۴۰۲ و اجرای مرحله استانی آن از ۲۷ تا ۲۹ آبان ماه خبر داد و افزود: ما بر این باوریم که مردمی سازی و عمومی سازی قصه گویی به عنوان یکی از مصادیق جهاد تبیین است.

وی افزود: بخش‌های جشنواره قصه‌گویی مدرن و کلاسیک، آئینی و سنتی، زبان و بخش ۹۰ ثانیه‌ای و همچنین محورهای اساسی آن قصه‌های قرآنی، کارآفرینان، اسطوره‌ها و آزاد است.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان دو عنوان سردار حاج قاسم سلیمانی و بهترین لبخند را از بخش‌های ویژه این جشنواره دانست و گفت: رسانه‌ها می‌توانند در به رسمیت شناختن دوران کودکی و زیست جهان کودک، یاری دهنده کانون پرورش فکری باشند.