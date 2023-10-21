به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وپنجمین دوره از جشنواره قصه‌گویی با هدف عمومی‌سازی و مردمی‌سازی قصه‌گویی در اقشار مختلف جامعه، فضاسازی و ارتقای ظرفیت قصه‌گویی به عنوان یک رویکرد فراگیر تربیتی جامعه و تقویت جایگاه قصه‌گویی ایرانی برای ثبت جهانی در بخش‌های مدرن و کلاسیک، آئینی سنتی، زبان اشاره و ۹۰ ثانیه‌ای برگزار می‌شود.

فراخوان این دوره از جشنواره مدتی پیش منتشر شده بود و هم اکنون حاضر مهلت شرکت در بخش‌های بین‌الملل و ۹۰ ثانیه‌ای تا پایان آبان و بخش علمی تا ۵ آبان تمدید شده است.

علاقه‌مندان در این زمان فرصت دارند برای ثبت‌نام و بارگذاری آثار خود به پایگاه جشنواره قصه‌گویی به نشانی kanoonfest.ir مراجعه کنند.

دبیرخانه مرکزی جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی تهران در خیابان دکتر فاطمی، خیابان حجاب، معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دارد.

جشنواره‌های استانی بیست‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در سه بازه زمانی در آبان برگزار می‌شود.

زمان برگزاری مرحله پایانی بیست‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با شعار با قصه لبخند بسازیم هفته آخر آذر است.