واکنش حماس و جهاد اسلامی به اظهارات وزیر صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین امروز در واکنش به اظهارات اخیر آمیخای الیاهو وزیر کابینه نتانیاهو درباره بمباران اتمی غزه، تاکید کرد: اظهارات وزیر به اصطلاح میراث در رژیم اشغالگر، مبنی بر اینکه انداختن بمب اتم به غزه یک گزینه است، منعکس‌کننده تروریسم بی‌سابقه‌ای است که این دولت و اطرافیانش، علیه ملت ما فلسطین اعمال می‌کنند؛ این تروریسم خطری برای کل منطقه و جهان است.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در بیانیه ای تاکید کرد: اسرائیل همان کاری را انجام می‌دهد که آمیخای الیاهو وزیر میراث این رژیم، در مورد هدف قرار دادن غزه با بمب اتمی پیشنهاد داد و تمامی شواهد و مدارک نیز حاکی از جنایات و کشتارهایی است که این رژیم مرتکب شده است.

آمیخای الیاهو در سخنانی گفته است که استفاده از بمب اتمی در نوار غزه یکی از گزینه‌های روی میز اسرائیل است! الیاهو در ادامه این گفت‌وگو، با اجازه ورود هرگونه کمک بشردوستانه به نوار غزه نیز مخالفت و از تداوم شهرک‌سازی در این باریکه دفاع کرد!

وزیر رژیم اشغالگر قدس، در پاسخ به این پرسش که سرنوشت مردم فلسطین چه خواهد شد، گفت: آنها می‌توانند به ایرلند یا صحراها بروند؛ هیولاهای غزه باید خودشان راه‌حلی پیدا کنند! شمال نوار غزه نباید وجود داشته باشد و هر کسی که پرچم فلسطین یا حماس را به اهتزار درآورد، «باید از روی زمین محو شود!»