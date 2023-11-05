وزیر کشور انگلیس تظاهرکنندگان حامی فلسطین را به زندان تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در بحبوحه برنامه فعالان حقوق بشر و حامیان فلسطین در انگلیس جهت برگزاری تظاهرات اعتراضی به منظور حمایت از مردم غزه، سوئلا براوِرمن، وزیر کشور لندن هشدار داد که حامیان فلسطین در صورت تلاش جهت هتک حرمت گورهای نمادین سربازان انگلیسی کشته شده در جنگ، بلافاصله بازداشت خواهند شد!

براورمن به اسکای نیوز گفت: اگر کسی قصد تخریب مقبره‌ها را داشت باشد، باید زودتر از آنکه پاهایش زمین را لمس کند، زندانی شود. در صورتی که در جریان تظاهرات، پلیس برای برخورد با رفتارهای «کاملا نفرت‌انگیز»، نیاز به پشتیبانی داشته باشد، مقامات تعلل نخواهند کرد.

براورمن در ادامه نیز بار دیگر تظاهرات در حمایت از فلسطین را «تظاهرات نفرت» توصیف کرد! ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس نیز با حمایت از جنایات اشغالگران در نوار غزه، هفته گذشته اعلام کرد که لندن از حق تل‌آویو برای دفاع از خود حمایت می‌کند!

حامیان فلسطین در انگلیس قصد دارند تا در روز ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) در حمایت از مردم غزه و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی، دست به تظاهرات بزنند. اظهارات وزیر کشور انگلیس پس از آن مطرح شد که سوناک این تظاهرات را «تحریک‌آمیز و اهانت‌آمیز» خواند!

حامیان فلسطین دیروز (شنبه) در میدان ترافالگار لندن دست به تظاهرات زده و در برخی از خیابان‌های اصلی لندن نیز تحصن کردند. در ویدئوهایی که در فضای مجازی منتشر شده است، آنها در متروی لندن، فریاد «صهیونیست‌های اشغالگر را لِه کنید» سر داده و برخی نیز پلاکاردی با این مضمون در دست داشتند: «بیایید دنیا را از کثیفی پاک کنیم.»

وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، آمار شهدا به ۹ هزار و ۴۸۸ شهید افزایش پیدا کرده است. سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد که سه هزار و ۹۰۰ نفر از شهیدان کودک و ۲۵۰۰ نفر هم زن هستند.