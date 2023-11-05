اجرای رایگان لوله کشی گاز منازل مددجویان تحت حمایت

غلامعلی ملامهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تفاهم نامه فیمابین با شرکت گاز استان گفت: به منظور توسعه همکاری‌های مشترک و بهره مندی از ظرفیت‌های موجود و افزایش تعاملات در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، این همکاری مشترک صورت می‌گیرد.

وی، ترویج فرهنگ خیر و احسان و کاهش نابرابری اجتماعی را از دیگر اهداف این تفاهم نامه برشمرد و افزود: با اجرای رایگان لوله کشی گاز مددجویان فاقد انشعاب، ساختمان‌های جدید الاحداث و بهسازی شده، خدمات محرومیت زدایی به صورت کمی و کیفی توسعه می‌یابد.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از همراهی شرکت گاز استان در مبارزه با فقر گفت: تأمین مالی اجرای لوله کشی گاز منازل مددجویان فاقد انشعاب و ساختمان‌های که جدید الاحداث و یا بهسازی شده حداکثر تا سقف ۵۰ میلیارد ریال توسط شرکت گاز استان انجام می‌شود.