  1. استانها
  2. ایلام
۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

هوای ایلام از فردا تا دوشنبه پایدار و بدون بارش است

هوای ایلام از فردا تا دوشنبه پایدار و بدون بارش است

ایلام - مدیرکل هواشناسی استان ایلام گفت: طبق نقشه های هواشناسی، هوای ایلام از فردا تا دوشنبه پایدار و بدون بارش است.

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی الگوهای پیش یابی هواشناسی و همچنین هشدارهای سطح نارنجی، گر چه عمده فعالیت بارشی سامانه در استان اتفاق افتاده اما تا غروب امروز این سامانه به شکل محدودتر در سطح استان به صورت باران و رعد و برق، برف و باران گاهی برف و در ارتفاعات برف فعالیت و از امشب از آسمان استان خارج می شود.

وی اضافه کرد: جو استان از فردا تا دوشنبه هفته آینده پایدار و بدون بارش می باشد و دمای هوا هم از جمعه تا اواسط هفته آینده ۶ الی ۸ درجه افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان ایلام بیان کرد: کمینه دما در نواحی سردسیر برای صبح جمعه ۰ تا منفی ۲ درجه مورد انتظار است.

کد مطلب 6734794

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها