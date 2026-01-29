هوای ایلام از فردا تا دوشنبه پایدار و بدون بارش است

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی الگوهای پیش یابی هواشناسی و همچنین هشدارهای سطح نارنجی، گر چه عمده فعالیت بارشی سامانه در استان اتفاق افتاده اما تا غروب امروز این سامانه به شکل محدودتر در سطح استان به صورت باران و رعد و برق، برف و باران گاهی برف و در ارتفاعات برف فعالیت و از امشب از آسمان استان خارج می شود.

وی اضافه کرد: جو استان از فردا تا دوشنبه هفته آینده پایدار و بدون بارش می باشد و دمای هوا هم از جمعه تا اواسط هفته آینده ۶ الی ۸ درجه افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان ایلام بیان کرد: کمینه دما در نواحی سردسیر برای صبح جمعه ۰ تا منفی ۲ درجه مورد انتظار است.