انقلاب اسلامی موازنه قوای سخت را گام به گام وارونه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی در نشست بسیج دانشجویی دانشگاه تهران که به مناسبت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برگزار شده بود، با اشاره به حوادث فلسطین گفت: بخشی از عظمت طوفان الاقصی به فتوحات نرم آن در دلها و اذهان جهانیان بود.اهمیت زیروروسازی نظم نرم حاکم بر اذهان، کمتر از طوفان طومارپیچ نظم سخت حاکم بر جهان نیست.
وی افزود: پابهپای نیروهای سخت مقاومت، نیروهای نرم انقلاب نیز باید از فرصتهای بیسابقه امکان ارتباط با دلهای خروشان بهره ببرند تا جماهیر اسلامی را به اقدام فعالانه برای استقلال و آزادی از بند ستمِ سیاسیِ ساکتِ سازشکار با جورجهانی فرابخوانند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همراه با نیروهای سخت مقاومت، نیروهای نرم جهان اسلام باید دلها و اذهان مردم جهان را آماده کنند که به تعبیر حضرت امام بدون قدرتهای استکباری میشود به زندگی مسالمتآمیز توأم با صلح و آزادی رسید.
جلیلی افزود: این وظیفۀ نیروهای نرم انقلاب اسلامی است که تحقق جهان بدون سلطه آمریکا و استکبار، بدون نظم امنیتی حامی جانیان را ممکن نشان دهند.
وی با بیان اینکه نیروهای نرم انقلاب اسلامی باید ابتکار عمل را دست بگیرند، گفت: باید با آگاهی به روایت تاریخی نظم جهانی و منطقهای، و با شناخت از مناسبات بومی هر منطقه، ندای نویدبخش اندیشۀ اسلام ناب را متناسب با شرایط هر گروه از مردم جهان برای معماری مبتکرانۀ آینده به گوش آنها رسانید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: قدرت نرم باید با اثرگذاری فکری نقطهزن، هوشمند و مدبرانه و آگاهانه، به حرکتهای خودجوش و احساسات جوشان جوانان عزتطلب جهان جهت دهند. نیروهای نرم انقلاب در ارتباط و پیامرسانی مستمر با ترویج ابتکار عملهای نقطهزن در هر مقطع و شرایط، یک گام جلوتر از رویدادهاحوادث با خط دهی به جوانان جهان خروش آنان را به سمت شکل دادن به معماری نوین جهان جهت دهی کنند.
وی در ادامه در تعریف نیروهای نرم انقلاب گفت: نیروی سخت مقاومت اگر رزمندگان جان برکف فلسطین و لبنان و یمن و عراق و ایران هستند، نیروی نرم انقلاب بسیج دانشجو و طلبه است که امام خمینی «حل مسائل اعتقادی بسیجیان» را «برعهدۀ این دو پایگاه علمی» نهاد و از آنان خواست در برابر «ایادی آمریکا و شوروی» «هستههای مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورند» و عرصه اثرگذاری آنان را جهانی تعریف کرد و گفت: «انقلاب اسلامی در جهان نیازمند فداکاریهای شماست» و خط اصلی مبارزه را هستۀ سخت قدرت نرم دشمن نهاد و خواست «به تمامی تشنگان حقیقت و صداقت اثبات کنند که بدون آمریکا و شوروی میشود به زندگی مسالمتآمیز توأم با صلح و آزادی رسید».
جلیلی با بیان اینکه نیروهای نرم انقلاب باید هرچه زودتر بنیه و مهارت خود را برای نقشآفرینی در این دوران بزنگاهی ارتقا دهند، تاکید کرد: بنیۀ رزم نرم «آگاهی و روایت و بینش» است، مهارت رزم نرم «هنرِ بیان و زبان» است. با آگاهی پربینش از روایت نظم جهانی، با زبان مردم هر منطقه آیندهای را که اسلام ناب معماری میکند هنرمندانه بیان و تبیین کنید.
وی افزود: کنش نرم فعالانه و مبتکرانه میتواند طوری نیروهای کرانتاکران جهان اسلام را به کانون اقدامهای نقطهزن همگرا کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دشمن با بیان اینکه هیبت پوشالی و حیثیت دروغین عمق راهبردی نرمی ساخته که با رعب یا رغبت در جهان یارگیری میکند، گفت: انقلاب اسلامی با مجاهدت جوانان عاشق شهادت در طول این سالها موازنۀ قوای سخت را گام به گام وارونه کرد و قدرت نرم خود را به پشتوانۀ سخت تحولات جهانی مبدل ساخت.
جلیلی تاکید کرد: اهمیت نبرد نرم را نباید دست کم گرفت؛ طنین آن فریاد امام بود که یک به یک جهان اسلام را بیدار کرد و وامت اسلام را از سرگردانی میان مکاتب و بازیخوردن به دست طراحان نظم جهانی، به صف مجاهدان تاریخساز امت پیامبر کشاند و خط مقاومت را در ملل منطقه دمید.
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