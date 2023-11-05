به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حملات موشکی و خمپارهای گروههای مقاومت فلسطین به مواضع صهیونیستی در پاسخ به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه همچنان ادامه دارد.
گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در «مفتاحیم» موشکباران کرده است.
علاوه بر این شهرک صهیونیستی «سدیروت» نیز در واکنش به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی از سوی گردانهای قسام موشکباران شد.
همچنین گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی) نیز از هدفقراردادن جنگافزارهای دشمن که به منطقه الکرامه واقع در شمال غرب غزه نفوذ کرده بودند خبر داد. این حمله با تعداد زیادی خمپاره صورت گرفته است.
در نتیجه حملات مقاومت به مواضع صهیونیستی آژیر هشدار در مناطق جنوبی نوار غزه، منطقه کرم ابوسالم، سدیروت، نیر عام و ایبیم به صدا درآمد.
کمی پیشتر نیز منابع عبری زبان از هلاکت یک نظامی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی در جریان نبرد با رزمندگان مقاومت فلسطین خبر دادند.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گروهبان جوناتان میمون از تیپ ناحال در حمله زمینی به نوار غزه کشته شده و شماری دیگر نیز به شدت زخمی شدهاند.
علاوه بر این گردانهای قسام اعلام کرد: نیروهای ما در حال نبرد شدید با نیروهای دشمن در شمال غرب غزه هستند و یک تانک را با موشک یاسین ۱۰۵ منهدم کردند.
در بیانیه قسام به هلاکت شماری از نظامیان صهیونیست اشاره شده است. گردانهای قسام همچنین دو تانک رژیم صهیونیستی که به جنوب غرب تل الهوی رخنه کرده بود را با موشک یاسین ۱۰۵ منهدم کردند.
گفتنی است مبارزان مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات صهیونیستها در حق ملت فلسطین، از روز شنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ عملیات «طوفان الاقصی» را از باریکه غزه ضد مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی آغاز کردند؛ عملیاتی که با شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی همراه شد و غافلگیری نظامیان و مقامات صهیونیست را در پی داشت.
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