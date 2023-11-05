به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یکی از فرماندهان پیشین نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی به قدرت حزب‌الله لبنان اذعان کرد.

وی اذعان کرد که حزب‌الله در صورتی که اراده کند توانایی رسیدن به نقاط بسیار دور در اراضی اشغالی را دارد.

رسانه‌های عبری زبان نیز اعلام کردند که حزب‌الله زمام جنگ در شمال اراضی اشغالی را به دست گرفته است و در مقابل، ارتش رژیم صهیونیستی ناامید است و به جای داشتن نقش هجومی همواره در موضع واکنش قرار دارد.

این رسانه‌ها اذعان کردند که تهدیدی که از سوی پهپادهای حزب‌الله متوجه رژیم صهیونیستی است برای صهیونیست‌ها بسیار نگران‌کننده است.

از سوی دیگر رسانه‌های صهیونیستی با اشاره به سخنان «آمیخای الیاهو» از وزرای کابینه نتانیاهو در رابطه با حمله اتمی به غزه اعلام کردند که این سخنان آسیب فراوانی به رژیم صهیونیستی وارد کرده و تلاش‌های صهیونیست‌ها برای خریدن وقت و مشروعیت برای به درازاکشیدن جنگ را تخریب کرده است.

همچنین رسانه‌های عبری زبان بیان کردند که پس از گذشت یک ماه از جنگ غزه همچنان برخی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف نوار غزه جلیقه ضدگلوله ندارند.

گفتنی است مبارزان مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها در حق ملت فلسطین، از روز شنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ عملیات «طوفان الاقصی» را از باریکه غزه ضد مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی آغاز کردند؛ عملیاتی که با شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی همراه شد و غافلگیری نظامیان و مقامات صهیونیست را در پی داشت.