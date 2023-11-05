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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۶

یک نظامی دیگر صهیونیست به دست رزمندگان مقاومت به خاک افتاد

یک نظامی دیگر صهیونیست به دست رزمندگان مقاومت به خاک افتاد

منابع عبری از هلاکت یک نظامی دیگر رژیم صهیونیستی در جریان نبرد با رزمندگان مقاومت فلسطین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع عبری از هلاکت یک نظامی دیگر رژیم صهیونیستی در جریان نبرد با رزمندگان مقاومت فلسطین خبر دادند.

ارتش صهیونیستی اعلام کرد که گروهبان جوناتان میمون از تیپ ناحال در حمله زمینی به نوار غزه کشته شده و شماری دیگر هم به شدت زخمی شده‌اند.

با کشته شدن این نظامی، تعداد نظامیان صهیونیست کشته شده در غزه به اعتراف خود ارتش صهیونیستی به ۳۰ نفر رسید.

از سوی دیگر رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که شماری از خانواده های اسرائیلی های کشته شده اعلام کردند که نتانیاهو، این رژیم را به سمت بزرگترین فاجعه آن سوق داده است.

کد مطلب 5930975

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