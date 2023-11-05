به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقاومت فلسطین واکنش خود به وحشی‌گری‌های صهیونیست‌ها و هدف قراردادن آنان را همچنان ادامه می‌دهد.

گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) از حملات خمپاره‌ای به نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در دو محور شمال غرب و جنوب غرب غزه خبر داد.

همچنین گردان‌های قسام اعلام کرد که یک دستگاه تانک ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب غرب تل‌الهوی با موشک «یاسین ۱۰۵» هدف قرار داده است. بدین ترتیب تعداد جنگ‌افزارهای صهیونیستی که امروز منهدم شده‌اند به ۱۰ دستگاه می‌رسد.

علاوه بر این قسام در واکنش به جنایات صهیونیست‌ها در حق غیرنظامیان فلسطینی بئر السبع و پایگاه نظامی «رعیم» را موشک‌باران کرد.

گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که نیریم، العین الثالثه، صوفا، نیر اسحاق و اویو شالوم را موشک‌باران نموده است.

همچنین مبارزان گردان‌های قدس موضع نظامی مارس را با خمپاره سنگین هدف قرار دادند.

در نتیجه حملات مقاومت فلسطین به اراضی اشغالی، آژیر هشدار در اطراف نوار غزه از جمله اشکول و بئر السبع به صدا درآمد.

پیش‌تر نیز گردان‌های قسام اعلام کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در «مفتاحیم» موشک‌باران کرده است.

علاوه بر این شهرک صهیونیستی «سدیروت» نیز در واکنش به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی از سوی گردان‌های قسام موشک‌باران شد.

همچنین گردان‌های قدس نیز از هدف‌قراردادن جنگ‌افزارهای دشمن که به منطقه الکرامه واقع در شمال غرب غزه نفوذ کرده بودند خبر داد. این حمله با تعداد زیادی خمپاره صورت گرفته است.