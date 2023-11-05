دریافت 20 MB کد مطلب 5931253 https://mehrnews.com/x33rkZ ۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۵ کد مطلب 5931253 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۵ بررسی عملکرد راکتهای یاسین ۱۰۵ مقاومت فلسطین بررسی راکت یاسین ۱۰۵، راکتی که این روزها ضربه هایی جدی به زرهی ارتش اسرائیل وارد کرده است! کپی شد مطالب مرتبط حزبالله اگر بخواهد، توانایی رسیدن به نقاطی بسیار دور را دارد فرانسه خواستار «وقفه بشردوستانه» در جنگ غزه شد اجماع افکار عمومی جهانیان علیه صهیونیستها غیرقابل بازگشت است اردوغان: توقف کشتار فلسطینیان در غزه مسئولیت ما است گردانهای قسام و قدس مواضع صهیونیستی را هدف قرار دادند برچسبها حمله راکتی رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی گردانهای قسام فلسطین مقاومت فلسطین
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