دریافت 20 MB
کد مطلب 5931253
  1. فیلم
  2. بین الملل
۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۵

بررسی عملکرد راکت‌های یاسین ۱۰۵ مقاومت فلسطین

بررسی عملکرد راکت‌های یاسین ۱۰۵ مقاومت فلسطین

بررسی راکت یاسین ۱۰۵، راکتی که این روزها ضربه هایی جدی به زرهی ارتش اسرائیل وارد کرده است!

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      1 1
      پاسخ
      با سلام و عرض ادب، اگر ترجمه هنرمندانه و بهتری داشت بهتر بود.

    فیلم‌های پربازدید