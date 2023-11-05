برگزاری مراسم وزن کشی دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی در قم

علی عبدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیمهای حاضر در دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی امروز در قم در مراسم وزن کشی شرکت کردند.
سرپرست هیأت کشتی استان قم افزود: مراسم وزن کشی با حضور فرنگی کاران سه تیم شرکت کننده در گروه الف لیگ برتر کشتی فرنگی برگزار شد.
وی ادامه داد: مسابقات دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی، فردا به میزبانی قم در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور سه تیم برگزار میشود.
عبدی افزود: دانشگاه آزاد قم، سینا صنعت ایزده و فولاد ایران سه تیم حاضر در مسابقات فردا هستند.
وی گفت: این سه تیم به صورت دورهای به مصاف هم میروند و در نهایت دو تیم برتر گروه راهی مرحله نیمه نهایی خواهند شد.
مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی کشور با حضور ۶ تیم در ۲ گروه الف و ب به عنوان دوره بیست و سوم آن برگزار میشود و دانشگاه آزاد اسلامی قم نماینده این استان در مسابقات است.
دور رفت مسابقات گروه الف ۱۹ مهرماه در شهر اهواز برگزار شدهاست.
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