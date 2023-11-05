برگزاری مراسم وزن کشی دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی در قم

علی عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم‌های حاضر در دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی امروز در قم در مراسم وزن کشی شرکت کردند.

سرپرست هیأت کشتی استان قم افزود: مراسم وزن کشی با حضور فرنگی کاران سه تیم شرکت کننده در گروه الف لیگ برتر کشتی فرنگی برگزار شد.

وی ادامه داد: مسابقات دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی، فردا به میزبانی قم در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور سه تیم برگزار می‌شود.

عبدی افزود: دانشگاه آزاد قم، سینا صنعت ایزده و فولاد ایران سه تیم حاضر در مسابقات فردا هستند.

وی گفت: این سه تیم به صورت دوره‌ای به مصاف هم می‌روند و در نهایت دو تیم برتر گروه راهی مرحله نیمه نهایی خواهند شد.

مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی کشور با حضور ۶ تیم در ۲ گروه الف و ب به عنوان دوره بیست و سوم آن برگزار می‌شود و دانشگاه آزاد اسلامی قم نماینده این استان در مسابقات است.

دور رفت مسابقات گروه الف ۱۹ مهرماه در شهر اهواز برگزار شده‌است.