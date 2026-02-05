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۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

جمع آوری ۲۱۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

جمع آوری ۲۱۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

زابل - تعداد ۲۱۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در زابل جمع آوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۲۲ نفر سارق، ۱۳۰ نفر معتاد متجاهر، ۴ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۲۱۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد ۱ دستگاه موتورسیکلت، ۲ دستگاه خودروی سرقتی، ۱ کیلو و ۷۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۱۴ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۴۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقدپلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

کد مطلب 6740273

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