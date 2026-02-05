جمع آوری ۲۱۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۲۲ نفر سارق، ۱۳۰ نفر معتاد متجاهر، ۴ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۲۱۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد ۱ دستگاه موتورسیکلت، ۲ دستگاه خودروی سرقتی، ۱ کیلو و ۷۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۱۴ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۴۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقدپلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.