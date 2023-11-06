به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای توسعه صنعت گردشگری، خانه‌های قدیمی و سنتی روستاهای گردشگرپذیر استان می‌توانند به اقامتگاه بوم‌گردی تبدیل شوند.

وی اظهار کرد: خانه‌های سنتی و قدیمی واقع در روستاهای گردشگرپذیر استان که شرایط لازم به‌خصوص استحکام مطلوبی داشته باشند می‌توانند به اقامتگاه بوم‌گردی تبدیل شده و فعالیت کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با بیان اینکه این خانه‌ها پس از گرفتن استعلام از بنیاد مسکن، می‌توانند به‌صورت واحد تبدیلی و در قالب اقامتگاه بوم‌گردی، فعالیت داشته باشند، ادامه داد: در همین راستا مکاتبات لازم با همه شهرستان‌های استان در خصوص اطلاع‌رسانی و انجام هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط صورت‌گرفته است.

حسن‌پور، اضافه کرد: این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری روستایی و افزایش اقامت گردشگران در استان ایفا کند.

وی تصریح کرد: لرستان با وجود آب‌وهوای مطلوب و طبیعت چشم‌نواز و همچنین آثار متعدد تاریخی یکی از مقاصد اصلی گردشگران محسوب می‌شود که این امر نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب در این حوزه است.