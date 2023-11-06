ترکیب نساجی مقابل نوبهار اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه آزادی میزبان «نوبهار نامنگان» خواهد بود.
سیدمهدی رحمتی سرمربی نساحی ترکیب زیر را برای این دیدار انتخاب کرده است:
رشید مظاهری - وحید محمدزاده - امیرمهدی جانملکی - سعید بیگی - مرصاد سیفی - مهرداد عبدی - اسماعیل بابایی - فرشید اسماعیلی - فرزاد زامهران - محمدرضا عباسی - محمدرضا آزادی
لیست بازیکنان ذخیره: کمیل قربانی - محمود قائدرحمتی - نونو دلگادو - محمدرضا ترابی - امیرحسین سامدلیری - محمدرضا مهدیزاده - امیرحسین مهجوری - سیداحسان حسینی - حسن امدادی - آریا برزگر - امیررضا رضاپور - علا عباس
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