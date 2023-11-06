  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۴

هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا؛

ترکیب نساجی مقابل نوبهار اعلام شد

ترکیب نساجی مقابل نوبهار اعلام شد

ترکیب تیم فوتبال نساجی برای دیدار با نوبهار نامنگان در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه آزادی میزبان «نوبهار نامنگان» خواهد بود.

سیدمهدی رحمتی سرمربی نساحی ترکیب زیر را برای این دیدار انتخاب کرده است:

رشید مظاهری - وحید محمدزاده - امیرمهدی جانملکی - سعید بیگی - مرصاد سیفی - مهرداد عبدی - اسماعیل بابایی - فرشید اسماعیلی - فرزاد زامهران - محمدرضا عباسی - محمدرضا آزادی

لیست بازیکنان ذخیره: کمیل قربانی - محمود قائدرحمتی - نونو دلگادو - محمدرضا ترابی - امیرحسین سام‌دلیری - محمدرضا مهدیزاده - امیرحسین مهجوری - سیداحسان حسینی - حسن امدادی - آریا برزگر - امیررضا رضاپور - علا عباس

کد مطلب 5932090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها