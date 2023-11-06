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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۶

رییس هیات ورزشی جانبازان قم در گفت‌وگو با مهر:

«حسین گلستانی»والیبالیست نشسته قم راهی جام باشگاه‌های جهان می‌شود

«حسین گلستانی»والیبالیست نشسته قم راهی جام باشگاه‌های جهان می‌شود

قم- رییس هیات ورزشی جانبازان و معلولان استان قم از اعزام حسین گلستانی والیبالیست نشسته قم به مسابقات جام باشگاه‌های جهان خبر داد.

محمد پیروزمنش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات والیبال نشسته جام باشگاه‌های جهان در حالی برگزار می‌شود که حسین گلستانی ملی پوش قمی والیبال نشسته استان قم نیز در آن جام شرکت می‌کند.

رئیس هیأت ورزشی جانبازان و معلولان استان قم افزود: گلستانی اوایل آبان جاری در هانگژو همراه با تیم ملی والیبال نشسته کشورمان سومین طلای بازی‌های پاراآسیایی را کسب کرد.

پیروزمنش ادامه داد: گلستانی ۲ طلای پارالمپیک و چندین طلای قهرمانی آسیا و جهان هم در افتخاراتش دارد.

وی ادامه داد: گلستانی به عضویت تیم والیبال نشسته مس شهربابک در آمده است و این تیم را در رقابت‌های قهرمانی کاپ جهانی باشگاه‌های والیبال‌نشسته به میزبانی کشور مصر همراهی می‌کند.

رئیس هیأت ورزشی جانبازان و معلولان استان قم با بیان اینکه مسابقات مصر با حضور ۱۴ تیم به انجام می‌رسد گفت: این مسابقات از ۱۸ تا ۲۸ آبان برگزار می‌شود و تیم والیبال نشسته باشگاه مس شهر بابک به عنوان یکی از شانس‌های قهرمانی با ملی پوش قمی خود در مرحله گروهی با نمایندگان ژاپن و الجزایر به رقابت می‌پردازد.

کد مطلب 5932145

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