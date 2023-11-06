هشدار استاندار تهران به مسئولان در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری عصر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پردیس با اشاره به اینکه هدف اصلی جلسات و بازدیدها رفع مشکلات تولیدکنندگان است تا سهم تولید افزایش پیدا کند اظهار کرد: باید به استانداردهای ملی و سپس بین‌المللی برسیم که رسیدن به این سطح نیازمند همکاری است و پشتوانه کار، آرامش تولیدکنندگان است.

وی ادامه داد: برای امر تولید کم نگذارید، اگر در اثر کم کاری زیانی ایجاد شود، به ما مسئولین برمی‌گردد، برای رفع مشکلات مردم، همه ما اثرگذار هستیم و برای خدمت به مردم نباید کم بگذاریم؛ چرا که آثارش به خودمان برمی‌گردد.

استاندار تهران عنوان کرد: نیازمندی‌ها و پیش‌نیازهای اولیه برای ساماندهی شهرک‌های صنعتی شهرستان پردیس برای رفع تعارضات، مسائل زیست محیطی و مالکیتی پیگیری شود.

فخاری سپس خطاب به فرماندار پردیس گفت: برای رفع موضوعات و مشکلات، کارگروهی خاصی تشکیل شود تا پیشنهاد قانع‌کننده ارائه و در مورد اراضی فاقد سند مالکیت تصمیم‌گیری درستی انجام و به صورت هفتگی گزارش ارائه شود.

وی ادامه داد: مسائل زیست محیطی شهرک‌ها جدی گرفته شود، هیچکس حق ندارد فاضلاب را در خیابان رها کند و شهرک‌ها باید به سمت تعبیه سیستم فاضلاب بروند؛ البته تا پهنه محیط زیستی اصلاح نشود، تصمیمات به نتیجه نمی‌رسد که موضوع در شورای عالی محیط زیست باید پیگیری شود.

استاندار تهران در مورد اجرای تبصره ماده یک اراضی افزود: موارد به صورت یک جا در کمیسیون مربوطه پیگیری شود تا بر اساس نقشه موجود وضعیت مشخص شود؛ همچنین در مورد بالا بردن سطح ارزش حوزه‌های تولیدی، اگر ذخیره ارزش ایجاد نشود عناصر پشتیانی‌کننده را از دست می‌دهیم، در این راستا استفاده از ظرفیت شهرک دانش بنیان برای پیوند تولید، صنعت و دانش مهم است.

فخاری با اشاره به لزوم نظارت مستمر و اثربخش در سطح منطقه بیان کرد: در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز که منجر به ضرر و زیان به بیت‌المال می‌شود اولین کسی که پاسخگو است متخلف نیست، بلکه متخلف اصلی مسئولی است که وظیفه نظارت بر ساخت و سازها را بر عهده دارد.

وی خطاب به مسئولین ادارات و سازمان‌ها تاکید کرد: تکلیف بر عهده شما است و نظارت مهم است؛ از این رو در مورد هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز با مسئول دستگاه برخورد و فرد را به کمیته رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌کنیم.‌

استاندار تهران با اشاره به آثار اجتماعی و سیاسی ساخت و سازهای غیرمجاز خاطرنشان کرد: قانون وضعیت فرد متخلف را مشخص کرده است اما در مورد آثار اجتماعی چنین اقدامی مسئول مربوطه را متخلف می‌دانیم و در این زمینه با هیچکس تعارف نداریم.