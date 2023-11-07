وحید صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسابقات ترامپولین قهرمانی کشور اظهار کرد: این رقابت‌ها در قزوین برگزار شد که فینال رقابت‌های ترامپولین پسران باشگاه‌های کشور در رده‌ی سنی جوانان و نوجوانان در سالن امام علی از تاریخ ۱۰ آبان ماه به مدت ۴ روز با حضور بیش از ۳۲۰ ورزشکار و ۲۲ تیم برگزار شد.

وی افزود: همچنین مسابقات ترامپولین دختران نیز به مدت ۲ روز از ۷ آبانماه در خانه ژیمناستیک الوند برگزار شد که دختران ژیمناستیک کار اردبیلی از باشگاه «ستایش» و «بهتن» توانستند در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال به فینال راه پیدا کنند.

رئیس هیأت ژیمناستیک استان اردبیل با بیان اینکه دختران ژیمناست کار اردبیل توانستند در این مسابقات جایگاه هشتم را به دست بیاورند، گفت: از پسران ژیمناست کار نیز رحیم نوعی از باشگاه منتظران مهدی (عج) اردبیل توانست در جایگاه سومی بزرگسالان بایستد.

صادقی خاطرنشان کرد: امیر علی نعمت اللهی و امیرحسین پورمند از منتظران مهدی (عج) اردبیل نیز موفق به کسب رتبه در این مسابقات شدند.

وی از دعوت ژیمناست کار اردبیلی به اردوی رتبه بندی استعدادهای برتر کشور خبر داد و ادامه داد: «ایلیا کامرانی» به عنوان ورزشکار اردبیلی و «وحید الماسی» به عنوان مربی به این اردو دعوت به عمل آمده است که این اردو در رده سنی نوجوانان از ۱۶ آبان ماه به مدت ۳ روز در استان تهران سالن «برادران شهید آذرپی» برگزار خواهد شد.