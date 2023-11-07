به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاجیکستان، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تاجیکستان ساعت ۱۷:۳۰ امروز سه شنبه از گروه E لیگ قهرمانان آسیا برگزار می‌شود.

شیوع ویروس سرماخوردگی در اردوی سرخپوشان باعث تغییرات ترکیب این تیم شد.

علیرضا بیرانوند با بهبود شرایط جسمانی قرار است درون دروازه بایستد اما دانیال اسماعیلی فر و میلاد سرلک با وجود تمرین با تیم هنوز سرماخورده هستند تا توان حضور در ترکیب اصلی را نداشته باشند.

این در حالی است که مهدی ترابی با تشخیص یحیی گل محمدی در ترکیب سرخپوشان قرار خواهد گرفت. سرمربی پرسپولیس برای دیدار امروز تیمش برابر استقلال تاجیکستان نفرات زیر را مد نظر دارد:

علیرضا بیرانوند، گئورگی گولسیانی، محمدحسین کنعانی زادگان، علی نعمتی، وحدت هنانوف، مسعود ریگی، سروش رفیعی، سعید صادقی، مهدی ترابی، محمد عمری و نبیل باهویی.

گل محمدی که پیش از این شهاب زاهدی را به عنوان مهاجم اصلی در ترکیب تیمش قرار می‌داد، با بهتر شدن شرایط جسمانی باهویی از این بازیکن در ترکیب اصلی استفاده می‌کند. این بازیکن در دیدار با صنعت نفت هم در ترکیب سرخپوشان بود اما موفق به گلزنی نشد.

پرسپولیس در این دیدار پیراهن دوم خود به رنگ سفید را بر تن می‌کند و استقلال تاجیکستان نیز لباس اصلی قرمزرنگ خود را خواهد پوشید.