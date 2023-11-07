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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۶

«رکسانا» به «دریای سرخ» می‌رود

«رکسانا» به «دریای سرخ» می‌رود

جشنواره فیلم «دریای سرخ» فهرست فیلم‌های خود را اعلام کرد که براساس این فهرست فیلم سینمایی «رکسانا» در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش درخواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جشنواره فیلم «دریای سرخ» فهرست فیلم‌های خود را اعلام کرد که فیلم سینمایی «رکسانا» ساخته پرویز شهبازی در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش درخواهد آمد.

پس از اولین نمایش جهانی در بخش مسابقه سی و ششمین جشنواره فیلم توکیو و دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد برای یسنا میرطهماسب، فیلم «رکسانا» در بخش سینمای جهان چهل و هفتمین جشنواره فیلم سائوپولو برزیل روی پرده رفت و در سومین حضور جهانی‌اش در جشنواره «دریای سرخ» به نمایش در می‌آید.

سومین دوره این جشنواره از ۹ تا ۱۸ آذر در عربستان برگزار خواهد شد و باز لورمن ریاست هیات داوران جشنواره را به عهده دارد.

مسعود ردایی تهیه کننده فیلم «رکسانا» است و عرضه و پخش جهانی این فیلم به عهده‌ محمد اطبایی (مستقل‌های ایرانی) است.

کد مطلب 5932574
زهرا منصوری

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