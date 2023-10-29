به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اکران سراسری فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» پوستر دوم این اثر منتشر شد. طراحی این پوستر را سیروان مهدوی انجام داده است. «اخت‌الرضا» به کارگردانی سیدمجتبی طباطبایی، سفر بانوی کرامت حضرت معصومه (س) از مدینه به قم را روایت می‌کند و توسط سازمان سینمایی سوره تولید شده است.

اکران این فیلم سینمایی از ۲۲ مهر شروع شده است و تاکنون در اکران‌های سینمایی و سیار توانسته است به فروش ۷۰۰ میلیونی برسد.

بنا به آمار اعلام شده، فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» در مجموع از طریق سه سامانه اکران «موسسه بهمن سبز»، «اکران مردمی عمار» و «راوی نو»، در طول ۱۰ روز موفق به برگزاری ۳۰۹ اکران سیار در شهرهای مختلف سراسر ایران بوده است. از جمله موارد جالب توجه در اکران سیار این فیلم، می‌توان به اکران ندامتگاه لنگرود قم، اکران توسط ستاد پیشرفت در روستای مالواجرد، اکران در بخش نیزار کهک برای مدرسه ایتام و اکران در بندر سیراف اشاره کرد.

تعداد مخاطبان اکران‌های سیار تاکنون به بیش از ۲۸ هزار نفر رسیده است و امکان برگزاری و هماهنگی آن همچنان وجود دارد. علاقه مندان به برپایی اکران سیار فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» می‌توانند جهت هماهنگی به سایت esayar.ir مراجعه کنند و یا با تلفن ۰۹۳۰۴۱۰۳۰۰۸ تماس بگیرند.

فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» با مشارکت آستان مقدس حضرت معصومه (س) و مجموعه شبکه‌های کربلا (عتبه حسینی) ساخته شده است. پخش و تبلیغات فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» به عهده موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز است.

رونمایی از لوگوی «قهوه عثمانی»

در آستانه پخش، لوگوی مستند سینمایی «قهوه عثمانی» به کارگردانی نوژان حیدری منتشر شد. این اثر که تهیه‌کنندگی آن را میثم کریمی و رکسانا قهقرایی برعهده داشته‌اند، درباره ماجراجویی در شهر استانبول است.

راوی فیلم به دنبال بررسی تاریخ، فرهنگ و عوامل توسعه در شهر به لایه‌های پنهان آن سر می‌زند و مکاشفه‌هایی را به ارمغان می‌آورد.

برج گالاتا، مسجد ایاصوفیه، ایستگاه قطار سیرکه‌جی، هتل پرا، میدان تقسیم، خیابان استقلال، موزه معصومیت، خانه آتاتورک و محله ایرانی‌های مقیم استانبول و… از لوکیشن‌هایی است که این اثر در آن‌ها فیلمبرداری شده است.

نویسندگی و روایت این اثر را نوژان حیدری برعهده داشته است و حامد جوانی و علی مرادی فیلمبرداران این پروژه بوده‌اند. همچنین مهراب حسینی و نوژان حیدری تدوین این اثر را برعهده داشته‌اند. امید رجبی صدابردار نریشن «قهوه عثمانی» و مسعود نجاران مترجم این فیلم بوده‌اند.