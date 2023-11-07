به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره فیلم دریای سرخ عربستان سعودی بخش عمده‌ای از فیلم‌های این دوره خود را که از میان آثار خاورمیانه و شمال آفریقا انتخاب شده‌اند، معرفی کرد. به این ترتیب این جشنواره نشان می‌دهد که این رویداد با وجود جنگ اسرائیل و حماس که باعث لغو چندین جشن سینمایی در سراسر جهان شده است، سومین دوره خود را برگزار می‌کند.

سومین دوره جشنواره که قرار است از ۳۰ نوامبر تا ۹ دسامبر (۹ تا ۱۸ آذر) در جده برگزار شود، مجموعه‌ای از فیلم‌های منتخب از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به نمایش می‌گذارد و ۱۱ فیلم بلند از عربستان سعودی را هم برای نمایش دارد تا بر رشد صنعت فیلم محلی تأکید کند. موضوع امسال جشنواره «داستان شما، جشنواره شما» است.

در بخش رقابتی جشنواره ۱۷ عنوان جای دارند که ۲ فیلم از عربستان سعودی؛ شامل «نورا» درامی ساخته توفیق الزیدی که داستانش در دهه ۱۹۹۰ عربستان سعودی که محافظه کاری در اوج خود بود می‌گذرد و کمدی جسورانه علی الکلثمی با عنوان «ماندوب» درباره یک راننده آنلاین در ریاض است.

این فیلم‌ها در کنار «پشت صحنه» اولین فیلم درباره یک گروه هنری ساخته ۲ کارگردان مراکشی عفیف بن محمود و خلیل بنکیرانی و فیلم «معلم» ساخته فرح نابلسی فیلمساز بریتانیایی فلسطینی که در کرانه باختری فیلمبرداری شده است در بخش اصلی رقابت می‌کنند. کارگردان الجزایری کریم بن صلاح هم با «شش فوت بالاتر» که درباره پسر یک دیپلمات الجزایری است و «رکسانا» ساخته پرویز شهبازی، کارگردان ایرانی دیگر عناوین بخش رقابتی را تشکیل می‌دهند.

در بخش جنبی «تماشایی» هم ۱۱ عنوان جای گرفته‌اند که «بازگشت به اسکندریه» اولین کارگردانی تامر روگلی کارگردان سوئیسی- مصری با بازی فانی آردان و نادین لبکی در نقش مادر و دختر، فیلم فانتزی یاسر آل یاسیری کارگردان عراقی با عنوان «HWJN»و «ناگا» ساخته مشعل الجاسر فیلمساز کهنه‌کار سعودی که فیلم طنزی درباره دهه ۱۹۷۰ است، از جمله آنها هستند.

در بخش جنبی اکران ویژه جشنواره هم فیلم افتتاحیه کن «ژان دو باری» به کارگردانی می‌وین، کارگردان الجزایری - فرانسوی با بازی جانی دپ در نقش لویی پانزدهم که صندوق دریای سرخ تامین کننده بخشی از سرمایه تولیدش بود، «چهار دختر» کارگردان تونسی کوثر بن‌هنیه که نامزد تونس برای بهترین فیلم بین‌المللی اسکار امسال و درباره مادری است که دختر بزرگ‌ترش به داعش می‌پیوندد، جای دارند.

محمد الترکی، مدیر عامل بنیاد فیلم دریای سرخ و شیوانی پاندیا مالهوترا، مدیر عامل جشنواره، در بیانیه‌ای با نادیده گرفتن موضوع درگیری اسرائیل و حماس که چند صد مایل دورتر رخ می‌دهد، گفته‌اند: ما احساس می‌کنیم که به‌ویژه اکنون به موقع است که از رسانه فیلم استفاده کنیم تا به آنچه ما را به هم متصل می‌کند نگاه کنیم و به صداها و تجربیات مردم در منطقه خود و فراتر از آن برای تقویت بینش، درک و شفقت بپردازیم.

پیشتر اعلام شده بود که باز لورمن ریاست هیات داوران اصلی این دوره را بر عهده خواهد داشت.

پیش از این چهل و پنجمین دوره جشنواره فیلم قاهره، یازدهمین جشنواره فیلم اجیال دوحه که قرار بود از ۸ تا ۱۶ نوامبر (۱۷ تا ۲۵ آبان) برگزار شود و نیز جشنواره فیلم الگونای مصر و مراسم جوایز موسیقی ام‌تی‌وی به دلیل جنایات رژیم صهیونیستی در غزه لغو شدند.