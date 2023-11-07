به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله جوانی در نشست تبیینی «جهان بعد از نابودی اسرائیل و فروپاشی هژمونی آمریکا» در دانشگاه پیام نور تبریز افزود: با ادامه این جنایت‌ها، جهانیان به ویژه مسلمانان و جوانان در جهان اسلام به باطل بودن رژیم صهیونیستی و حقانیت و مظلومیت ملت فلسطین بیشتر آگاه می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه تردیدی در پیروزی ملت فلسطین نیست، اظهار کرد: صبر و شکیبایی ملت مظلوم فلسطین در این راه مهم بوده و خداوند به چنین افرادی وعده پیروزی داده و ما آن را در دوران انقلاب، جنگ هشت ساله و توطئه‌ها علیه جمهوری اسلامی در منطقه تجربه کرده‌ایم.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: جهان بعد از اسرائیل که روزی فرا خواهد رسید، جهانی است که در آن حرکت انقلاب اسلامی و همگرایی جهان اسلام شتاب بیشتری می‌گیرد زیرا موانع برطرف می‌شود.

سردار جوانی، هدف از تشکیل رژیم صهیونیستی را ایجاد موانع برای جهان اسلام دانست و ادامه داد: ایجاد این غده سرطانی در پیکره جهان اسلام برای جلوگیری از وحدت و انسجام در جهان اسلام و مقابله با تمدن بشری بود.

وی با اشاره به اینکه تا زمانی که رژیم صهیونیستی باشد، جهان اسلام به وحدت نمی‌رسد زیرا در آن اخلال ایجاد می‌کند، یادآور شد: با تشکیل انقلاب اسلامی حرکت آنها متوقف و داستان نیل تا فرات به فراموشی سپرده شد و اکنون در وضعیتی هستند که موجودیت آنها در خطر است و به طور قطع این موجودیت روزی به پایان می‌رسد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه هژمونی آمریکا به دلایل مختلف در حال از بین رفتن است، گفت: آمریکایی‌ها که می‌خواستند قرن ۲۱ را با لشکرکشی به کشورهای افغانستان و عراق و ایجاد گروهک‌های تروریستی مانند داعش، قرن آمریکایی کنند، اعلام می‌کنند که شکست خورده‌اند.

سردار جوانی، با بیان اینکه آمریکایی‌ها عامل این شکست را جمهوری اسلامی می‌دانند، افزود: ملت ایران به آن افتخار می‌کند و ما به جوانان و کسانی افتخار می‌کنیم که با تبعیت از ولی فقیه زمان، یک یاغی، زورگو، نظام سلطه گر و گرگ درنده را شکست دادند.

وی با اشاره به اینکه شهدا پشتوانه این حرکت هستند، یادآور شد: هژمونی آمریکا روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود و غرب آمریکایی که به دنبال نظام تک قطبی و کنترل جهان با محوریت آمریکا بود، اکنون به تاریخ سپرده شده و هندسه جدید قدرت در حال شکل گیری است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: انتقال قدرت از غرب به شرق یک واقعیت بوده و در این هندسه جدید قدرت، جهان اسلام و جمهوری اسلامی جایگاه ویژه ای دارد و وقتی قدرت از غرب به شرق انتقال می‌یابد، رژیم صهیونیستی حامیان اصلی خود را و خود این رژیم نیز فلسفه وجودی خود یعنی قدرت را از دست می‌دهد.

سردار جوانی، ادامه داد: در زمان کنونی نیز این رژیم توسط یک گروه محدود در یک جغرافیای محدود با یک عملیات و برخلاف تمام محاسبات این رژیم که مدعی دارای چهارمین ارتش قدرتمند دنیا و برخورداری از سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی توانمند است را متزلزل و ناتوان کرده است.

وی اظهار کرد: این عملیات ضربه و شکستی به این رژیم وارد کرد که جبران ناپذیر است و تلاش رین رژیم برای جبران این شکست است در حالی که به نظر تمام صاحب نظران، این رژیم به هیچ عنوان قادر به جبران این شکست نخواهد شد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: صهیونیست‌ها با تصور اینکه با بمباران و آدم کشی می‌توانند این شکست را جبران کنند، شکست‌های دیگری را به دست خود رقم زدند زیرا ظاهر کارهای آنها نابود کردن غزه، فروریختن ساختمان‌ها و کشتن کودکان است ولی در باطن خودشان در غزه گور خود را می‌کنند.

سردار جوانی، افزود: هم اکنون یک تنفر عمومی جهانی علیه آمریکا به عنوان عامل اصلی جنایت‌ها و رژیم صهیونیستی شکل گرفته و آنچه در حال رقم خوردن است، فروریختن پرده‌ها برای واقعیت نگاری از ماهیت‌ها و اینکه چه کسی ظالم و چه کسی مظلوم است.