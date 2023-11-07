به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی که امروز سه شنبه با حضور کیومرث هاشمی وزیر ورزش و نمایندگان شرکت IPPR چین در وزارت ورزش برگزار شد، تفاهمنامه همکاری مشاوره طراحی و ساخت مجموعه ورزشی فرهنگی در تهران میان مهیار عسگریان مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و نماینده شرکت IPPR چین به امضا رسید.
سیدمحمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی، سیدمحمد شروین اسبقیان مدیرکل حوزه وزارتی نیز در این نشست حضور داشتند.
عسگریان: مجموعه جدید ورزشی تهران برای تمام رویدادهای بین المللی است
مهیار عسگریان مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در این مراسم گفت: امروز شاهد امضای تفاهم نامه و ساخت بزرگترین مجموعه فرهنگی و ورزشی در وزارت ورزش و جوانان بودیم. این مجموعه بلافاصله پس از دستور رئیس جمهور مراحل طراحی آن شروع شد و این نشان از اهمیت دولت و آقای هاشمی و آقای رئیسی به حوزه ورزش است.
او ادامه داد: پروسه انتخاب مشاور از بین چندین شرکت معتبر مشاور صورت گرفت و در نهایت شرکت توسعه، شرکت IPPR را انتخاب کرد. این پروژه در ۲ فاز انجام خواهد شد و تمام رویدادهای بینالمللی را پیش خواهد برد.
عسگریان در پایان گفت: یک تبریک هم به جامعه ورزش دارم چون با ساخت این مجموعه ورزشی، میتوانیم شاهد میزبانی رویدادهای مختلف ورزشی باشیم. در فاز طراحی و مشاوره، شرکت IPPR کمک خواهد کرد و برای ساخت آن از ظرفیتهای داخلی بهره خواهیم برد. پس از اتمام فاز مطالعاتی، فاز اول این پروژه در ۲۴ ماه انجام خواهد شد و طبق تعاملاتی که داشتهایم از منابع داخلی و چینی برای پیش برد امور بهره خواهیم برد.
مدیر شرکت چین: از اعتماد ایران خوشحالیم
شن گانگ مدیر شرکت IPPR نیز در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشاوره طراحی و ساخت مجموعه ورزشی فرهنگی گفت: خوشحالیم که در خدمت دوستانمان در ایران هستیم. از طرف شرکت IPPR به اینجا آمدیم که یک شرکت دولتی است. شرکت ما در حوزه ورزش، پروژههای بزرگی در ورزش انجام داده است که ورزشکاه المپیک پکن در سال ۲۰۰۸ از شاخصترین آنها است. ورزشگاه بینالمللی بلاروس و کامبوج از پروژههای بینالمللی شرکت ما است.
وی افزود: شرکت ما حدود ۳۵۰۰ پرسنل در حوزه تحقیقاتی و مسائل مربوط به آن، امور لازم را پیش میبرد. باعث خوشحالی است که در این پروژه دخیل هستیم و باعث افتخار ماست که ایران به ما اعتماد کرده است. قطعا شرکت ما در طول پروژه از توان داخلی ایران برای ساخت این پروژه استفاده خواهد کرد. شرکت ما برخی از کارها را درخصوص این پروژه از جمله مطالعات زمین شناسی را در حال انجام است و کارهای اولیه را پیش بردهایم.
او افزود: تاکید شرکت ما استفاده از تکنولوژیهای برتر است و قطعا شرکت ما از پیمانکاران داخلی این پروژه استفاده خواهد کرد و در اجرای این پروژه مفتخر هستیم که از اعتماد وزارت ورزش و جوانان بهره ببریم.
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