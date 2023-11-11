به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی این پروژه، هژیر مهرافروز ازخوانندگان و آهنگسازان موسیقی ایرانی روز دوشنبه بیست و نهم آبان به میزبانی تالار وحدت تهران با همراهی تنبورنوازان «نسل خلیل» روی صحنه خواهد رفت.

در این اجرا که آهنگسازی قطعات آن بر عهده هژیر مهرافروز است، علاوه بر گروه تنبورنوازان «نسل خلیل»، شهریار نظری نوازنده دف، امین یساولی نوازنده عود و غدیر ثاقب نوازنده طبلا این هنرمند را همراهی خواهند کرد.

«شمس من و خدای من»، «جانِ جان»، «بروید ای حریفان» و «شراب ارغوانی» از جمله قطعاتی هستند که در این کنسرت اجرا خواهد شد و این در حالی است که بخشی از اجرای گروه در فضای بداهه شکل خواهد گرفت.

هژیر مهرافروز در کرمانشاه متولد شده و از سن پنج سالگی به یادگیری موسیقی پرداخته است. این هنرمند تاکنون اجراهای متعددی روی صحنه برده و آلبوم‌های موفقی منتشر کرده است.

همچنین، گروه تنبورنوازان «نسل خلیل» در سال ۱۳۹۴ توسط هژیر مهرافروز بنیان‌گذاری شده و فعالیت رسمی خود را به همراه گروه «آیان» که دارای سابقه اجرایی بیشتری در عرصه موسیقی بود، آغاز کرد.

هم نوازان «نسل خلیل» در سال ۱۴۰۰ قطعه «دل قوی‌دار» را از زنده‌یاد سیدخلیل عالی‌نژاد منتشر کرد. این گروه در تیر ماه ۱۴۰۱ به همراه گروه دف‌نوازان «سه جار» در تالار وحدت تجربه اجرای موفقی داشته‌اند و در سال ۱۴۰۲ قطعات «یار مرا، غار مرا»، «جان جان» و «شراب ارغوانی» را با آهنگسازی و خواندگی هژیر مهرافروز منتشر کرد.