شمقدری: جشنواره امسال نقطه آغاز یک فصل جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، سی امین جشنواره فیلم فجر 12 بهمن ماه با حضور محمد حسینی؛ وزیر ارشاد، جواد شمقدری؛ معاون سینمایی، مهمانان خارجی، محمد خزاعی دبیر جشنواره، داوران بخش های مختلف، جمعی از هنرمندان و علاقمندان به سینما و اهالی رسانه در تالار وحدت کار خود را آغاز کرد.

در ابتدای این مراسم که اجرای آن را محمد رضا شهیدی فر برعهده داشت پس از تلاوت قرآن سکانس هایی ماندگار از فیلم های 30 سال سینمای ایران به نمایش درآمد .

میوه های سی ساله

سپس محمد خزاعی دبیر این جشنواره گفت: 30 سال گذشت. روزی باغبان پیری گفت، قصد دارم در شوره زار درخت بکارم. گفتند این امر امکان پذیر نیست.اما این باغبان پیر شروع به کاشتن درخت کرد و هر روز آنها را آ بیاری کرد. درخت ها بزرگ و بزرگتر شدند امروز درخت ها 30سال دارند. آن باغبان پیر رفت با باغبان دیگری آمد که با دلسوزی آنها را نگه داشت و راهش را ادامه داد.امسال درخت ها را می بینیم که پر از میوه های مختلف هستند.

خزاعی ادامه داد: سینمای ایران نیز همین شرایط را دارد. این سینما از آدم ها با اندیشه های مختلف بهره گرفته است. امروز به شما خوش آمد می گویم اگر این جشنواره موفق است بدانیم با همت خانواده سینمای ایران این اتفاق افتاده است. امسال آغاز دهه فجر با شروع امامت امام زمان (عج) همزمان شده است همچنین در کنار ان آغاز هفته وحدت را در پیش داریم. تمام این اتفاقات را به فال نیک می گیریم.

در ادامه صحنه هایی از فیلم های ایرانی بخش های مختلف مسابقه جشنواره فجر به نمایش در آمد. جواد شمقدری معاونت سینمایی در ادامه این مراسم گفت: با گروهی از همکارانم 25 سال پیش با نگاتیو از جبهه بر گشتیم. گفتند جشنواره ای قرار است برگزار شود. ما نیزاین فیلم که عنوان "صدای پای نور" نام داشت را در رویداد فجر شرکت دادیم و برای آن جایزه دریافت کردیم.

وی بیان کرد: از ستاد اجرایی برگزار کننده سی امین جشنواره فیلم فجر کمال تشکر را دارم. این رویداد با آغاز امامت امام زمان (عج) همزمان شده است. مانیز این موضوع را به فال نیک می گیریم.

استراحتگاه سالمندان سینما

شمقدری در ادامه با اشاره به افتتاح مرکز استراحتگاه سالمندان سینما گفت: در صدد هستیم تا این مرکز را سال آینده افتتاح کنیم تا عزیزانی که به دوره پیری می رسند در جایی پذیرایی شوند. البته توصیه این است که آنها در میان خانواده های خود باشند. اما بعضی مواقع این امکان وجود ندارد. امیدوارم بتوانیم این مرکز را راه بیاندازیم.

وی افزود: جشنواره جذابیت های ویژه ای دارد. این رویداد آغاز رونمایی یک سال سینمای ایران است. امسال در تنوع ژانرها خوب عمل کردیم. علاقمندان قطعا از این تنوع راضی خواهند شد. در حوزه فیلم سیاسی 9 فیلم داریم. این بخش قابل توجه است و همه می توانند این آثار را ببینند تا بتوانیم در آینده در این جهت قدم های بهتری برداریم.

معاون سینمایی ادامه داد: البته عده ای تلاش می کنند فضای سیاسی را بر سینما حاکم کنند. اما حوزه فرهنگ فراتر از سیاست است. فرهنگ بر حوزه های دیگر تسلط دارد. همینکه فیلمی مجوز ساخت و نمایش می گیرد زیر چتر نظام است و صلاح نیست آنها را از دایره نظام خارج کنیم.

وی در ادامه افزود: 50 درصد فیلم ها در ژانر اجتماعی است. اگر بخواهیم در اجتماع به مباحث مختلف بپردازیم برخی فیلم ها باید به ناهنجاری های اجتماعی توجه کنیم. در این راه فیلم ساز گریزی ندارد که شرایطی را نشان دهد که ناپسند است. آنچه که پلان نشان میدهد اگر پاک باشد دیگر وارد حوزه نقد نمی شود.

شمقدری عنوان کرد: متاسفانه بعضی از این موضوع با عنوان شاخصی برای سیاه نمایی استفاده می کنند و از سینما دور می شوند. نقد باید دلسوزانه و منصفانه باشد ما به فیلمسازانی که از این موضوع خروج می کنند تذکر می دهیم در هر دوره تلاش برای شرایط مطلوب تر می شود.

وی با اشاره به فیلم هایی در ژانرهای دیگر گفت: 7 فیلم در حوزه دفاع مقدس دیده می شود که جز بهترین آثار هستند. این یک اتفاق مثبتی است در ژانر کودک و نوجوان و انیمیشن نیز اتفاقات مبارک دیگری افتاده است که شاهد آن خواهیم بود.

شمقدری در پایان تاکید کرد: جشنواره فجر امسال متفاوت و نقطه آغاز برای فصل جدید است. امیدوارم با همدلی و همگرایی مسیر آینده سینما را به خوبی رقم بزنیم و همکارانم مرا در این راه تنها نگذارند.

حرکت صادقانه

در ادامه با حضور محمد خزاعی و جواد شمقدری از مهدی مسعود شاهی دبیر دو دوره قبلی جشنواره فجر تقدیر شد. مسعود شاهی پس از گرفتن این جایزه گفت: امسال هم با دلی خوش و برکات جمهوری اسلامی سال خود را ادامه دهیم. آغاز امامت ولیعصر و آغاز دهه فجر را تبریک می گویم.

وی افزود: از دوستان خواستم از اتفاق امروز برای من صرف نظر کنند. اما این هدیه را قدر می دانم. از اول انقلاب با درک اهداف نظام و چشم انداز امام راحل و با توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب خود را در خدمت مردم و هنرمندان قرار دادم. از هنرمندانی که در سالهای قبل برای راه اندازی سینمای طراز، مرکز هنرهای نمایشی، شرکت فرهنگی صبا، بنیاد رودکی، جشنواره های فیلم و... مرا یاری دادند صمیمانه تشکر می کنم. از خدا می خواهم دانشی بدهد تا صادقانه حرکت کنیم.

آغاز به کار سازمان سینمایی

در ادامه مراسم پس از اجرای موسیقی توسط گروه هژیر مهر افروز، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:به پشتیبانی جمعی از شما مقدمات ایجاد سازمان سینمایی فراهم آمد که در هفته آینده آغاز به کار خواهد کرد. این توسعه در حالی صورت گرفته که سه وزارتخانه در هم اداغام می شوند. این گویای اهتمام دولت و نظام به سینما است.

وی در پایان تاکید کرد: تنوع فیلم ها، چهره ها، نگاهها و حضور دلگرم شما اهل سینما قطعا جشنی گرم را فراهم می آورد.

در ادامه پس از پخش نماهنگی از فیلم های بین الملل و معرفی هیات انتخاب و داوری جشنواره فیلم فجر، فیلم بزرگداشت داوود رشیدی بازیگر سینما و تئاتر ساخته رسول صدر عاملی به نمایش در آمد.

صدرعاملی در این ارتباط گفت:امروز مراسم بزرگداشت کسی است که همه ما مدیون او هستیم. او یک هنرمند بزرگی در عرصه تئاتر و سینما است. من اولین فیلم سینمایی خود را در خدمت او بودم. امیدوارم با این فیلم ادای دینی به وی کرده باشم.

راه افتخار

در ادامه داوود رشیدی عنوان کرد: با استقبال شما بغض به گلویم آمد و اشک به چسمانم به همین دلیل زمین خوردم. سخنرانی من با دیگر سخنرانی ها متفاوت است. ار استقبال مردن ایران تشکر میکنم. از همه شما عزیزان، از وزیر ارشاد، از معاون سینمایی (در این لحظه حسینی و شمقدری جلوی صحنه آمدند و به وی گل هدیه کردند) از دبیر جوان و فعال جشنواره محمد خزاعی دوست عزیزم که من را لایق تجلیل دانستند، تشکر میکنم.

وی افزود: جشنواره فیلم فجر ملی است و به همه ما تعلق دارد. من داوود رشیدی حائری عضو خانه سینما هستم و عقیده دارم موفقیت سینما حاصل تلاش و استعداد سینماگران و مدیران این عرصه بوده است. جز با همدلی و دوری از پراکندگی نمی توان این راه پر افتخار را ادامه داد.

رشیدی در ادامه عنوان کرد: ما راه بسیار سختی برای رسیدن به هدف خود در پیش داریم که این نیاز به اتحاد دارد. در این سالها شاهد حضور جوانان با استعداد بوده این که برای ما باعث افتخار شدند و آینده سینمای ایران به آنان امیدوار است. قدر جوانان را بدانیم و بدانیم پیشکسوتان نیاز به دلگرمی مالی و عاطفی دارند.

تجلیل از شورجه

در ادامه مراسم فیلم بزرگداشت جمال شورجه کارگردان و تهیه کننده سینمای ایران که توسط حسن نجفی ساخته شده بود به نمایش درآمد. شورجه گفت: ایام الله فجر را به همه تبریک می گویم. از برگزارکنندگان فجر که آغاز خوبی داشته اند تشکر می کنم. از وزیر ارشاد قدردانی می کنم که نگران سینما هستند و تلاششان رسیدن به تعالی است. شمقدری نیز بازوی اجرایی وزیر است.

وی ادامه داد: خدایا خود می دانی من درحد کسانی جان خود را برای اسلام و انقلاب دادند نمی دانم. خداوندا از تمام قصوراتم عفو و بخشش دارم. خدایا از تو طلب یاری می کنم تا در این راه کمک کنی و دعای رهبرم را برکت راهم قرار دهی.

در ادمه حسن نجفی گفت: من برای خشایند کسی این فیلم را نساختم. چون شمقدری زندگی من را نابود کرد. شورجه فیلمساز با اخلاق سینما است. من این کار را برای مرام وی ساختم. به گروه و طیف خاصی نیز وابستگی ندارم. اما من هیچ چیز را فراموش نخواهم کرد ان هم کسانی هستند که کنار من جان دادند و به آنها وفادار خواهم ماند.

پس از اهدا جایزه جمال شورجه توسط نجفی و وزیر ارشاد، فیلم محمد بزرگ نیا که توسط واروژ کریم مسیحی ساخته شده بود به نمایش در آمد.

بزرگ نیا در این ارتباط گفت: ممنونم از تمام کسانی که من را لایق دانستند. می دانم کسانی از همکارانم بودند که لایق گرفتن این جایزه بودند. از تمام مدیران فرهنگی که تلاش کردند من این آثار را بسازم تشکر میکنم. از همه همکارانم در جلو و پشت دوربین تشکر میکنم. امیدوارم عمری باشد و فیلم های بهتری بسازم. از همسرم که همیشه یا و یاور من بودند قدردانی می کنم.

میرباقری به جای بزرگ نیا

داوود میرباقری که برای دادن جایزه بزرگداشت بزرگ نیا بر روی صحنه حاضر شده بود، عنوان کرد: فیلم وی را واروژ کریم مسیحی ساخته بود که وی هم اکنون در سفر هستند. این توفیق نصیب من شد. هنوز واقعا طعم کشتی آنجلیکا را از یاد نبردیم. امیدوارم با همان اقتدار کشتی آنجلیکا وی سینما را جای شایسته ای برساند.

بعد از نمایش فیلم علیرضا زرین دست مدیر فیلمبرداری سینمای ایران که توسط باشه آهنگر ساخته شده بود، وی گفت:تشکر می کنم از شمقدری و کسانی که بزرگداشت من را برگزار کردند. امیدوارم چنین مراسمی برا هنرمندان دیگر نیز در نظر گرفته شود. جا دارد از بهرام بیضایی و ناصر تقوایی یادی کنم. این جایزه با حضور محمد باشه آهنگر و مجید انتظامی به زرین دست اهدا شد.

فیلم حسین زندباف تدوینگر سینمای ایران که توسط کمال تبریزی ساخته شده بود در بخش پایانی این مراسم به نمایش در آمد.وی در این ارتباط گفت: فیلم مربوط به تدوین بودو باید یادی کنم از بزرگان این عرصه چون روح الله امامی، موسی افشار، مهدی رجائیان، مهرزاد مینویی، عباس گنجوی، داوود یوسفیان، منوچهر علیایی و...

یدالله صمدی در ادامه فزود: من دستیاری حسین زندباف را کردم. امیدوارم این جایزه مبارکش باشد.

زندباف نیز ادامه داد: از مسئولینی که من را لایق دانستند تشکر می کنم. امیدوارم لایق این جایزه باشم. ابوالقاسم طالبی نیز عنوان کرد: زندباف یکی از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب بود و از وی و خانواده اش به خاطر سختیهایی که کشیدند تشکر می کنم.

در ادامه با حضور جواد شمقدری، خزاعی، جهانگیر الماسی و علیرضا سجادپور از مسعود صمدی، علی لطفی، وحید چالاک، حسین سلطانی و بهرام عظیمی سازندگان انیمیشن های بلند سینمایی که امسال در جشنواره فجر حضور دارند، قدردانی شد.

در پایان این مراسم رضا یزدانی به همراه گروه خود قطعاتی را برای مدعوین اجرا کرد.

حاشیه ها:

- در ابتدای این مراسم عوامل و بازیگران فیلم های بخش مسابقه از کوچه انقلاب به صورت نمادین وارد تالار وحدت شدند. البته آنها با ماشین هایی مزین به آرم جشنواره به مراسم آمدند و در راه باگشت نیز همین خودروها آنها را بدرقه کردند.

- دکور مراسم افتتاحیه از تعداد زیادی پله برخوردار بود که باید کسانی که رو ی صحنه حاضر می شدند از این پله ها به پایین می آمدند که البته مشکلاتی به همراه داشت. داوود رشیدی هنگام حرکت بر روی این پله ها به زمین افتاد. همسر وی احترام برومند از میان جمع با اعتراض برخاست و عنوان کرد وقتی چنین دکوری را طراحی می کنید حتما باید برای افرادی مثل رشیدی شخصی را بفرستید تا وی را همراهی کند.

- شهیدی فر در میان مراسم نام تعدادی از هنرمندان از جمله پیمان معادی، مهناز افشار، امین زندگانی، نسرین مقانلو، علیرضا رئیسیان، فرهاد آئیش، رضا عطاران، شقایق فراهانی، محمدرضا شریفی نیا و... را خواند که با عنوان هر شخصی مخاطبین وی را تشویق می کردند. البته تعدادی نیز در سالن حضور نداشتند.

- مثل همیشه بساط گرفتن امضا و عکس یادگاری از هنرمندان در سالن انتظار وحدت به راه بود و جلوی در ورودی مانند سالهای گذشته تعدادی از علاقمندان به سینما در فکر تهیه کارتی برای ورود به سالن بودند.

- این مراسم با 15 دقیقه تاخیرآغاز شد که یکی از دلایل آن به خاطر بارندگی بود.

- تمام سکانس های فیلم های بخش های مختلف جشنواره به نمایش در آمد. اما خبری از صحنه های فیلم های بخش خارج از مسابقه یا همان آینه سینمای ایران نبود.



